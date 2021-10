Kisiel z dyni i pomarańczy. Prosty przepis na domowy deser

Najczęściej sięgamy po gotowy kisiel z torebki. Jest tani i łatwy w przygotowaniu. Jeśli nigdy tego nie próbowałeś, zrób tym razem własny kisiel. Zrobienie najprostszej wersji jest tak samo łatwe i szybkie, jak tego kupnego. Korzyści są nieporównywalne, bo to ty od początku do końca masz wpływ na skład swojego deseru.

Czym jest kisiel

Kisiel to półpłynny deser przygotowany z soku lub gotowanych owoców i zagęszczony mąką ziemniaczaną. Skrobia pęcznieje w płynie podczas podgrzewania i zagęszcza go. Kisiel można podawać zarówno na zimno, jak i na ciepło. Poziom jego gęstość i żelowej konsystencji zależy od ilości dodanej mąki ziemniaczanej.

Czy kisiel jest zdrowy?

To lekki i pożywny deser, który podaje się nawet rekonwalescentom i małym dzieciom. Gotowane krótko owoce i owocowe przeciery sprawiają, że jest pełen witamin i mikroelementów. Delikatny kisiel zadziała osłaniająco na żołądek i pomoże uporać się z lekkimi niestrawnościami.

Podstawowy przepis na kisiel

Kisiel robi się z wywaru z gotowanych owoców lub przecieru z owoców. Można do owocowego wywaru dodać także całe owoce i nie przecierać ich. Kluczem do przygotowania deseru jest mąka ziemniaczana. Zasada jest prosta: na litr płynu daje się zwykle 2-3 czubate łyżki mąki ziemniaczanej. Do tego cukier, według własnego uznania, w zależności od tego, jak słodkie desery lubimy. Ważne: mąkę ziemniaczaną zawsze najpierw trzeba rozrobić w zimnej wodzie (dokładnie tak samo, jak kisiel z torebki), a dopiero potem wmieszać w gotujący się wywar z owoców. Ze smakami deseru warto eksperymentować. My proponujemy jesienną, pożywną i pełną witamin wersję z dynią, pomarańczą i rozgrzewającymi przyprawami.

2 szklanki puree z dyni

2 pomarańcze

sok z jednej cytryny

szklanka wody

pół szklanki cukru

2 łyżki mąki ziemniaczanej

łyżeczka cynamonu

szczypta chili

laski cynamonu i gwiazdki anyżu do dekoracji Sposób przygotowania Przygotuj dynię i pomarańczePomarańcze dobrze umyj i zetrzyj z nich skórkę (bez białej warstwy). Obierz owoce i wyfiletuj. Zmiksuj na gładko blenderem razem z puree z dyni i sokiem z cytryny. Puree dyniowe zrobisz, gotując dynię do miękkości lub piekąc ją w piekarniku, a następnie miksując na gładko. Ugotuj kisielDo garnka wrzuć mus dyniowo-pomarańczowy, skórkę otartą z pomarańczy, chili, cynamon i cukier. Zagotuj wszystko, a w tym czasie mąkę ziemniaczaną rozrób dokładnie w chłodnej wodzie. Dodaj wodę z mąką do garnka i gotuj, mieszając przez kilka minut. Jeśli kisiel jest zbyt gęsty, możesz dodać więcej wody lub rozrzedzić go sokiem pomarańczowym. Jeśli wolisz gęstszy, wystarczy dodać więcej mąki ziemniaczanej (zawsze najpierw rozrobionej z zimną wodą). Podaj kisielKisiel możesz podawać na zimno i na ciepło. Przelej kisiel do miseczek lub szklanek. Podaj udekorowany laską cynamonu i gwiazdką anyżu.

