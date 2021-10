Masło podwójnie czosnkowe. Jak zrobić domowy specyfik na infekcje?

Czosnek pospolity nie bez powodu nazywany jest naturalnym antybiotykiem. To jedna z najstarszych roślin wykorzystywanych przez człowieka w celach leczniczych. Zawarte w nim substancje działają bakteriobójczo i grzybobójczo. Jest uznawany za środek przeciwpasożytniczy. Dla wielu minusem czosnku jest jego charakterystyczny smak i zapach. Ale bez wątpienia jest jednocześnie doskonałym dodatkiem do potraw.

Czym są masła smakowe

Masła smakowe to nic innego jak masło zmieszane z różnymi dodatkami. Mogą to być m.in. przyprawy, zioła, zarówno świeże jak i suszone, wędzone ryby, warzywa. Samo masło to źródło witamin A, D i E, ale nie należy przesadzać z jego ilością w diecie, bo powoduje wzrost cholesterolu. Dodanie do masła ziół czy czosnku nie tylko wzmocni jego walory smakowe, ale też pomoże przemycić do posiłków zdrowe produkty.

Masło z dwoma rodzajami czosnku

My proponujemy, aby zrobić masło smakowe z dodatkiem nie tylko czosnku pospolitego, ale i czosnku niedźwiedziego. Teraz można wykorzystać czosnek niedźwiedzi w formie suszonej, w sezonie warto korzystać ze świeżego. Czosnek niedźwiedzi stymuluje nasz układ odpornościowy i podobnie jak czosnek pospolity sprawdzi się jako broń przeciw infekcjom. Masło podwójnie czosnkowe można używać do smarowania kanapek, grzanek, roztopić je na pieczonej rybie czy warzywach.

Przepis: Masło podwójnie czosnkowe Masło z dodatkiem świeżego czosnku i suszonego czosnku niedźwiedziego. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 8 Składniki kostka masła

2-3 ząbki czosnku

łyżeczka suszonego czosnku niedźwiedziego (w sezonie może być świeży)

sól, pieprz Sposób przygotowania Wymieszaj składnikiMasło powinno być miękkie, wyjęte wcześniej z lodówki. Ale można też zimne zetrzeć na tarce. Czosnek przeciśnij przez praskę lub zetrzyj na drobnych oczkach tarki. Do miski wrzuć wszystkie składniki: masło, czosnek, czosnek niedźwiedzi. Wymieszaj dobrze przy pomocy widelca lub szpatułki. Uformuj masłoMasło możesz uformować w wygodny rulon, z którego można potem odkrajać kawałki. Trzeba masło zawinąć w papier, zrolować, a potem wstawić do lodówki. Można też uformować kulę lub trzymać masło w miseczce. Można je przechowywać w lodówce ok. 5 dni. Eksperymentuj ze smakiemMasło czosnkowe daje ogromne pole do popisu i eksperymentów w kuchni. Można dodać do niego świeże zioła (pietruszkę, bazylię, kolendrę), posiekaną papryczkę chilli. Oryginalny smak uzyskasz, dorzucając roztarte w moździerzu 2-3 goździki. Smak masła świetnie podkręci łyżka startego parmezanu.

