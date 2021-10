3 proste pasty kanapkowe dla dzieci, które pokochają wszyscy domownicy

Pasty kanapkowe to dobry sposób na urozmaicenie śniadań czy kolacji. Można je przygotować na wiele sposobów, dzięki czemu każdy znajdzie coś, co lubi. Ich zaletą jest też to, że umożliwiają przemycenie większej ilości warzyw do jadłospisu dzieci, które często nie chcą ich spożywać.

Czym jest pasta kanapkowa?

Pasta kanapkowa to pasta przygotowana z warzyw, roślin strączkowych, ryb, jajek albo nabiału. Można ją jeść z pieczywem albo z krakersami w formie przekąsek. Pozwala przygotować zdrowy posiłek i urozmaić codzienny jadłospis.

Zalety past

Pasty kanapkowe mają wiele zalet, dlatego warto spróbować włączyć je do swojego jadłospisu. Dlaczego?

pozwalają szybko przygotować urozmaicony i zdrowy posiłek

pozwalają zwiększyć w diecie udział nienasyconych kwasów tłuszczowych (m.in. dzięki awokado czy rybom), które wspierają pracę mózgu i naturalną odporność

pozwalają ograniczyć spożycie wędlin czy kiełbas, które nie są najzdrowsze

pozwalają zwiększyć spożycie zdrowych warzyw

mogą stanowić alternatywę dla... parówek, które dzieci często chcą jeść na śniadanie i kolację

dostarczają witamin i minerałów

dostarczają błonnika (np. pasty z ciecierzycy czy soczewicy)

Jak je podawać?

Z past kanapkowych można przygotować smaczne posiłki w domu, jak i spakować je do lunchboxa. Pudełka z pastą i pokrojoną w słupki marchewkę to dobry pomysł na oryginalne drugie śniadanie dla dzieci szkolnych. W domu natomiast świetnym pomysłem na kolacje będą tortille posmarowane warzywnymi pastami.

Pasty te sprawdzą się także w czasie wizyty gości. Są doskonałe w roli wytrawnych przekąsek. Można podawać je zarówno z pieczywem, jak i z krakersami czy tartaletkami.

Z czego zrobić pastę?

Tak naprawdę pastę kanapkową można przygotować z dowolnych warzyw, ryb i roślin strączkowych. Świetnie sprawdzą się zarówno makrela, jak i łosoś czy tuńczyk, soczewica, ciecierzyca, słonecznik, suszone pomidory, ale też jaja, orzechy, pestki dyni. Doskonałą bazą jest również biały ser, który można łączyć z dowolnymi świeżymi warzywami takimi jak ogórek, rzodkiewka, pomidorki, szczypiorek, natka pietruszki czy koperek.

Zrobienie dobrej pasty nie jest skomplikowane, wystarczy mieć pomysł albo... dobry przepis. Nie jest też czasochłonne – już w kilkanaście minut przygotujemy zdrowy i pyszny posiłek dla dzieci i dorosłych.

Najpopularniejsze pasty kanapkowe

Do najpopularniejszych past kanapkowych należą:

pasta z makreli, jajka i ogórka kiszonego – ta pasta to klasyk, który można przygotowywać na wiele sposobów. Makrelę należy obrać z ości i posiekać drobno, następnie połączyć z pokrojonym w kostkę ugotowanym jajkiem oraz ogórkiem kiszonym. Wiele osób dodaje do takiej pasty także cebulkę czy szczypiorek, ale może być ona za ostra dla dzieci. W wersji lżejszej makrelę można zastąpić łososiem

pasta z twarożku i jogurtu naturalnego z rzodkiewką – prosta i zdrowa pasta dostarczająca wapnia. Aby ją przygotować, wystarczy połączyć ze sobą twarożek, jogurt naturalny oraz rzodkiewkę. Można dodać również szczypiorek albo koperek. Pyszna i wiosenna pasta, która jest doskonałym pomysłem na śniadanie

pasta z awokado – ta pasta to tzw. superfoods. Dostarcza kwasów z grupy Omega oraz przeciwutleniaczy, które wspierają odporność i poprawiają barierę ochronną organizmu. Do jej przygotowania wystarczy 1 awokado, sól i limonka. Ta pasta może spodobać się dzieciom ze względu na jej zielony kolor

Aby przygotować te pasty, wystarczy połączyć ze sobą wszystkie składniki. Poniżej znajdziecie dokładny przepis na pastę z makreli.

Przepis: Pasta z makreli Pasta z makreli to pyszna pasta na kanapki. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 makrela wędzona

2 jajka

2 ogórki kiszone

natka pietruszki

2 łyżki majonezu

sól i pieprz Sposób przygotowania Ugotuj jajkaUgotuj jajka na twardo. Posiekaj rybęDrobno posiekaj lub rozgnieć widelcem rybę. Niektórzy ją także miksują, ale nie jest to konieczne. Posiekaj ogórkaPosiekaj ogórki kiszone lub zetrzyj na tarce. Połącz składnikiPomieszaj składniki i połącz je majonezem. Dodaj natkę pietruszki, sól i pieprz do smaku.

