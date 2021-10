Herbatka z igieł sosny. Wzmocni odporność i ukoi zmysły

Sosna to jedno z najbardziej powszechnych drzew w Polsce. Jej zdrowotne właściwości są cenione i wykorzystywane od wieków. Jednym ze sposobów, aby czerpać to, co najlepsze w tej roślinie, jest wykorzystanie igieł sosny.

Jakie właściwości mają igły sosny

Igły sosnowe są przede wszystkim źródłem witaminy C. Zawierają jej kilkukrotnie więcej, niż cytryny. Sosna zawiera także olejki eteryczne o charakterystycznym zapachu i właściwościach przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych. Witamina C w połączeniu z olejkami eterycznymi staje się bronią przeciwko infekcjom, przede wszystkim górnych dróg oddechowych. Jednocześnie sam zapach sosnowych igieł znakomicie wpływa na nasz nastrój. Sosna koi zmysły, oczyszcza umysł, wzmacnia koncentrację. Już samo wdychanie aromatu herbatki będzie też znakomitą inhalacją dla górnych dróg oddechowych.

Jak zrobić napar z igieł sosny

Można wykorzystać igły suszone lub świeże. Herbatka ze świeżych igieł ma nieco inny smak, niż ta z suszonych. Warto wypróbować obie wersje. Napar ze świeżych igieł sprawdzi się na biwaku albo długim, leśnym spacerze. Wystarczy zalać garść igieł wrzątkiem i odstawić na 20-30 minut. Potem musisz ją tylko odcedzić. Sosnowa herbatka jest dobra w takiej wersji, ale można ją też dosłodzić miodem, albo syropem z sosny. Napar z sosny możesz zrobić także, zalewając igły gorącym mlekiem.

Skąd wziąć igły sosny

Suszone igły sosny można kupić w sklepach zielarskich. Jeśli zdecydujesz się samodzielnie zebrać igliwie, pamiętaj o kilku zasadach. Nie zbiera się żadnych ziół i roślin w pobliżu ruchliwych ulic i zanieczyszczonych smogiem miast. Ważne też, aby nie niszczyć i nie ogałacać drzew. Nie zbieraj igieł na terenach chronionych.

