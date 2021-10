Łatwy przepis na krówki. Tradycyjne cukierki możesz zrobić w domu

Krówki to tradycyjne cukierki uwielbiane przez dzieci i dorosłych. Nie oszukujmy się, to nie jest niskokaloryczny i zdrowy przysmak. Ale jak wszystko, jedzone z umiarem, nie zaszkodzi. Krówki mają bardzo prosty skład, a robiąc je w domu, masz pełną kontrolę nad tym, co jest w środku.

Kruche czy ciągnące?

Są dwa obozy wielbicieli krówek i każdy będzie bronił swojej opcji. My nie rozstrzygamy, czy lepsze są ciągnące, czy kruche. Robiąc domowe krówki, również możesz o tym zdecydować. Świeże cukierki zwykle będą bardziej ciągnące. Aby zyskać kruchość, powinny dłużej poleżeć, aby cukier zaczął krystalizować. Im dłużej gotujesz masę krówkową, tym potem szybciej skruszeją.

Krówki smakowe

Podstawowa masa krówkowa daje wiele możliwości. Możesz nadać krówkom swój ulubiony smak, wykorzystując różne dodatki. Już sam dodatek ekstraktu z wanilii podkreśli smak cukierków. Czekoladowe krówki uzyskasz, dodając czubatą łyżkę kakao. Do masy krówkowej możesz też dorzucić mak, albo starte na drobnych oczkach skórki pomarańczy lub cytryn. Krówki można przechowywać w szczelnych pojemniczkach wyłożonych papierem spożywczym. Domowe cukierki są świetnym pomysłem na prezent dla bliskiej osoby.

Przepis: Domowe krówki Ciągnące albo kruche. Tradycyjne krówki to pomysł na słodką przekąskę. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas gotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 l mleka

4 szklanki cukru

200 g masła Sposób przygotowania Gotuj mleko z cukremW garnku zagotuj mleko z cukrem. Gotuj co najmniej godzinę, w tym czasie mieszaj, aby gęstniejąca i ciemniejąca masa nie przypaliła się. Masa krówkowa jest gotowa, kiedy wylana na zimny talerz, zastyga. Dodaj masło i wanilięDodaj masło i gotuj masę jeszcze ok. 10-15 minut. Cały czas mieszaj. Formuj cukierkiMasę krówkową wylej do płaskiego naczynia, opłukanego wcześniej zimną wodą. Kiedy masa dobrze zastygnie, pokrój ją na kawałki.

