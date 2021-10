Szykujesz dynie na Halloween? Podpowiadamy, co zrobić z miąższu dyni

Świeży miąższ z dyni trzeba zużyć w ciągu 24 godzin. Kiedy wpadasz w halloweenowe szaleństwo tworzenia dyniowych ozdób, może pojawić się kłopot, co z taką ilością miąższu zrobić? Najprościej i najszybciej: puree. Można je potem zamrozić albo zamknąć w słoikach i mieć zdrowy dodatek do potraw na całą zimę.

Jak zrobić puree z dyni?

Są dwa sposoby: albo dynię upiec, albo ugotować. W pierwszej wersji rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza, kawałki dyni wrzuć do żaroodpornego naczynia, przykryj i piecz, aż dynia zmięknie. Możesz podlać ją niewielką ilością wody. Czas zależy od wielkości kawałków. Mniejsze potrzebują zwykle nie więcej, niż 25 minut. W drugiej wersji gotuj dynię do miękkości w garnku z odrobiną wody. Miękkie, upieczone lub ugotowane kawałki dyni zmiksuj na gładką masę. Puree możesz zamrozić, albo zawekować w słoikach. Najlepiej mrozić w porcjach odmierzanych szklankami. Ułatwi to potem wykorzystanie odpowiedniej ilości do różnych przepisów.

Do czego wykorzystać puree z dyni?

To niezwykle wszechstronny składnik. Z dyniowego puree przede wszystkim zrobisz pyszną zupę. Ale jest ono także składnikiem w wielu przepisach na ciasta, ciasteczka (w wegańskich wypiekach zastępuje jajka), domowe desery, koktajle. Można nim zagęszczać sosy. Ale też może być samo w sobie posiłkiem dla małego dziecka czy osoby, która jest na restrykcyjnej diecie, np. po operacji.

Właściwości ma puree z dyni

Dynia to źródło wielu witamin i mikroelementów. Jest bogata m.in. w beta-karoten, który jest silnym przeciwutleniaczem. Dynia działa antynowotworowo, stymuluje układ odpornościowy, wspiera zdrowie serca, układu nerwowego, poprawia wygląd skóry i pomaga zachować dobry wzrok. Dynia jest niskokaloryczna i lekkostrawna.

Nie zapomnij o pestkach

Jeśli drążysz dynie, to oprócz miąższu, zostają także pestki. To jedne z najzdrowszych nasion i jednocześnie smaczna przekąska. Wyjęte z wnętrza dyni pestki oczyść i rozłóż na papierze do pieczenia i wysusz. Możesz je suszyć w otwartym piekarniku nastawionym na temperaturę ok. 40-50 st. Celsjusza.

