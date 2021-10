Im bardziej czerwone, tym zdrowsze. Przepis na sok z buraka i czerwonych owoców

Czerwone warzywa i owoce mają wyjątkowe właściwości. Ich wspólna supermoc to przede wszystkim silne działania antyutleniające. Połączenie buraków, czerwonych pomarańczy i granatów to jeden z najzdrowszych soków. Nasz przepis to jednocześnie pomysł na to, jak złamać charakterystyczny, ziemisty smak samego soku z buraka.

Właściwości soku z buraka

Układ krwionośny kocha buraki. Mają działanie krwiotwórcze, dlatego są zalecane m.in. osobom z anemią. Regularne picie soku z buraka pomaga ustabilizować ciśnienie krwi. Taki sok to źródło wielu witamin i mikroelementów. M.in. kwasu foliowego, witamin A, C, beta-karotenu oraz wapnia. Jest zalecany osobom cierpiącym na nowotwory przewodu pokarmowego i pęcherza.

Właściwości soku z granatu

Już sam Hipokrates używał soku z granatów do leczenia dolegliwości żołądkowych. Sok z tych owoców obniża poziom glukozy we krwi i działa przeciwnowotworowo. Ma zbawienny wpływ na serce i układ krwionośny. Działa antybakteryjnie. Może być też wsparciem przy łagodzeniu dolegliwości związanych z miesiączkowaniem. Owoce granatu są źródłem witamin A, C, E oraz witamin z grupy B.

Właściwości soku z czerwonych pomarańczy

Czerwona odmiana pomarańczy góruje nad innymi najwyższą zawartością witaminy C. Ma silne właściwości przeciwzapalne, doskonale wspiera układ odpornościowy. Sok z czerwonych pomarańczy pomaga zapobiegać nowotworom, cukrzycy, chorobom serca i układu krążenia.

Przepis na sok z buraka możesz modyfikować

Sok z buraka i czerwonych owoców jest zdrowy i smaczny. Granat i czerwone pomarańcze przełamują nieco mdły smak buraków. W tym zestawieniu dobrze sprawdzi się także jabłko, sok z cytryny, sok z malin. Do wyciskarki możesz też dorzucić niewielki kawałek imbiru. Wzmocni to działanie antybakteryjne i antywirusowe soku. Sok można też dosłodzić miodem.

Przepis: Sok z buraka i czerwonych owoców Świeży sok z buraka, owoców granatu i czerwonych pomarańczy. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 3 Składniki 4 buraki

6 czerwonych pomarańczy

1 granat Sposób przygotowania Przygotuj buraki i owoceBuraki dobrze wyczyść, pomarańcze obierz. Granata podziel na ćwiartki i oddziel miąższ Wyciśnij sokBuraki, pomarańcze i granat przepuść przez wyciskarkę do soków. Zamieszaj i podawaj od razu.

