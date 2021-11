Jesienna bomba witaminowa. Przepis na dwukolorowy koktajl z dyni i buraka

Szukasz pomysłu na oryginalny koktajl? Zrób smoothie z dyni i buraka. Już samo patrzenie na dwukolorowy napój wprawi cię w dobry nastrój. Smak buraka i dyni przełamują jabłka i pomarańcze, a całość daje wyjątkową kompozycję smaków. Taki koktajl możesz pić na śniadanie, będzie też zdrową przekąską w ciągu dnia.

Dlaczego warto pić koktajle warzywno-owocowe

Koktajle to dobry pomysł na przemycenie do codziennej diety warzyw i owoców. Nie lubisz selera? Zmieszaj go z jabłkiem i sokiem z cytryny. Nie przepadasz za burakiem? Przełam jego smak kwaśnym owocem. Robienie koktajli to świetna zabawa i warto zaangażować w to dzieci. Chętniej wypiją przygotowane przez siebie smoothie. Z kolei dwukolorowe koktajle to też pretekst do eksperymentów ze sposobem podania. Można je nalewać do szklanek naprzemiennie kolorowymi warstwami.

Jakie właściwości ma smoothie z buraka i dyni

Połączenie buraka, dyni, jabłka i pomarańczy to prawdziwa bomba witamin i mikroelementów. Taki koktajl to doskonałe wsparcie dla odporności. Jednocześnie zadziała antynowotworowo, wspomoże układ trawienny, pomoże zachować zdrowe serce, poprawi nastrój, doda energii i nada skórze blasku i zdrowego kolorytu.

Przepis: Smoothie z buraka i dyni Zdrowy koktajl warzywno-owocowy. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Wegetariańska Liczba porcji 4 Składniki 2 szklanki puree z dyni

szklanka puree z buraków

szklanka soku z pomarańczy

szklanka soku z jabłek

2 łyżki miodu

gałązki selera do dekoracji Sposób przygotowania Przygotuj składnikiAby zrobić koktajl, potrzebujesz puree z buraka i dyni. Możesz je zrobić, piekąc uprzednio dynię i buraka, a następnie osobno miksując miękkie warzywa na gładkie puree. Zmieszaj puree i sokiPuree z dyni zmieszaj z sokiem pomarańczowym. Puree z buraka zmieszaj z sokiem jabłkowym. Do każdej z mieszanek dodaj łyżkę miodu. Podaj smoothieDo szklanek nalewaj najpierw część dyniowo-pomarańczową, a na nią buraczano-jabłkową. Do każdej szklanki włóż gałązkę selera.

