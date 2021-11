Wzmocni serce i układ moczowy. Przepis na nalewkę z żurawiny

Żurawinówka to jeden ze sposobów na wykorzystanie żurawiny. Właściwości tych drobnych, czerwonych owoców są wyjątkowe.

Jakie właściwości ma żurawina?

Żurawina to źródło wielu witamin i mikroelementów. Jest bogata w błonnik, zawiera m.in. dużo witaminy C i witamin z grupy B, a ponadto potas, sód, magnez, jod, fosfor i żelazo. Żurawina działa antybakteryjnie, przeciwzapalnie, tonizująco. Jest nieoceniona przy infekcjach układu moczowego. Wspiera pracę serca i zdrowie układu krwionośnego. Pomaga schudnąć i sprzyja urodzie.

Jak zrobić nalewkę z żurawiny?

Sposobów na żurawinówkę jest kilka. Przede wszystkim same owoce można przed dalszą obróbką przemrozić. Zmniejszy to charakterystyczną goryczkę. Można przygotować żurawinówkę jak w naszym przepisie, można też rozdrobić owoce od razu i zalać je na co najmniej miesiąc alkoholem i syropem. Oczywiście ilość cukru można zmniejszyć. Smak nalewki można też podkręcić ulubionymi dodatkami. Z żurawiną dobrze skomponuje się wanilia, olejek migdałowy (wystarczy kilka kropli) czy goździki.

Jak stosować nalewkę z żurawiny?

Nalewek nie należy podawać dzieciom, kobietom w ciąży i osobom, które z różnych powodów nie mogą pić alkoholu. Aby nalewka zachowała swoje lecznicze właściwości, nie powinno się jej pić więcej, niż 25 g na dobę.

Przepis: Nalewka z żurawiny Lecznicza nalewka z owoców żurawiny. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 kg żurawiny

1 l spirytusu

szklanka wody

szklanka cukru Sposób przygotowania Nastaw nalewkęDo słoja wsyp żurawinę, zalej spirytusem i odstaw na 3 tygodnie. Przygotuj nalewkęZlej alkohol. Pozostałe owoce dobrze rozgnieć (np. tłuczkiem do ziemniaków, możesz też rozetrzeć, albo użyć blendera). Dodaj do nich syrop z wody i cukru i odstaw na jeden dzień. Odciśnij płyn z rozdrobnionych owoców i połącz z uprzednio zlanym alkoholem. Odstaw na miesiąc.

