Najprostszy przepis na carbonarę. Jak zrobić tradycyjny sos z jajek i sera?

Spaghetti alla carbonara to jedno z najbardziej rozpoznawalnych dań włoskiej kuchni. Wysokokaloryczne, sycące i smaczne. Tym razem nie będziemy mówić o zdrowiu, bo carbonara ma po prostu smakować. Ale po solidnej porcji takiego makaronu, dla równowagi zalecamy długi spacer.

Jak zrobić dobrą carbonarę?

Sekretem są składniki. Proste, ale najlepszej jakości. Kup dobre jajka (najlepiej „zerówki”, czyli te ekologiczne), a także dobry ser i boczek. Tu nie warto oszczędzać, bo różnica w smaku jest kolosalna. Sproszkowany ser do posypywania potraw, który można dostać w marketach, zwykle z prawdziwym parmezanem nie ma nic wspólnego. Idealnie jeśli uda ci się zdobyć ser pecorino romano, ponieważ to on jest dodawany do oryginalnej carbonary. W przepisie możesz wykorzystać włoską pancettę, czyli dojrzewający boczek, ale sprawdzi się także boczek wędzony. Jeśli chcesz nieco ograniczyć kaloryczność potrawy, możesz po usmażeniu odsączyć boczek z nadmiaru tłuszczu. WAŻNE: do carbonary nie dodaje się śmietany. Makaron z naszego przepisu śmiało możesz przygotować dla gości, bo będzie smakować jak danie z dobrej, włoskiej restauracji.

Przepis: Spaghetti alla carbonara Tradycyjny włoski makaron z sosem z jaj i sera. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 8 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 2 Składniki 200 g makaronu spaghetti

3 żółtka

75 g sera pecorino romano (lub parmezanu) plus ser do posypania

75 g włoskiej pancetty (lub wędzonego boczku)

sól i pieprz Sposób przygotowania Ugotuj makaron, przygotuj składnikiUgotuj makaron w osolonej wodzie. Pokrój boczek w drobną kostkę i usmaż na odrobinie oliwy. Przełóż boczek na osobny talerz. W misce dokładnie wymieszaj żółtka z tartym parmezanem. Zmieszaj makaron z sosemNa patelnię, na której smażył się boczek, wlej odrobinę wody z gotowania makaronu. Wrzuć makaron na patelnię i chwilę podgrzewaj. Zdejmij patelnię z ognia i dodaj sos z żółtek i parmezanu. Dobrze wymieszaj z makaronem. Możesz dodać jeszcze odrobinę wody z makaronu. Dodaj usmażony boczek, dopraw pieprzem, posyp serem i podawaj od razu.

