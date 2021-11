Smoothie z buraka i ananasa. Nietypowy sposób na zdrowie

Przyszło ci kiedyś do głowy, by zrobić koktajl z buraka? Jeśli nie, to serwujemy najlepszy przepis!

Buraki są tak łatwo dostępne, że niemalże nie doceniamy ich prozdrowotnych właściwości. A szkoda! Zawierają bowiem mnóstwo drogocennych składników odżywczych, które w pozytywny sposób wpływają na funkcjonowanie organizmu. Dlaczego warto jeść buraki? W 100 g buraków znajdują się 44 kalorie, 1,7 g białka, 0,2 g tłuszczu i aż 2 g błonnika. Poza tym buraki są źródłem witaminy C, witaminy B6, kwasu foliowego, magnezu, potasu, fosforu czy żelaza. Buraki mogą również pomóc organizmowi lepiej wchłaniać żelazo, co poprawia krążenie krwi i zdolność czerwonych krwinek to transportu tlenu. Poddane obróbce termicznej nie tracą swoich zdrowotnych właściwości. Smoothie z buraka O ile buraki najczęściej spożywamy w formie sałatki, ciekawym pomysłem na ich wykorzystanie jest... przygotowanie czerwonego smoothie. W tym zestawieniu łączymy je z ananasem, bananem i sokiem z pomarańczy, a także dodatkiem imbiru i limonki. Przepis: Smoothie z buraka i ananasa Czerwony napój z pieczonego lub świeżego buraka z dodatkiem owoców i imbiru. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 2 Składniki 1 burak średniej wielkości

1/3 świeżego ananasa

1 banan

sok z 1 pomarańczy

ok. 2 cm kawałek imbiru

1 szklanka zimnej wody*

sok z 1/2 limonki lub cytryny Sposób przygotowania Przygotować burakaBurak do smoothie może być ugotowany lub świeży. Jeśli gotujemy buraka należy go umyć, ale nie obierać. Włożyć do garnka, zalać wodą i gotować do miękkości przez ok. 1 godzinę i 15 minut. Odcedzić, ostudzić i obrać ze skórki. Buraka ugotowanego lub świeżego pokroić na kawałki i włożyć do pojemnika blendera. Przygotować ananasaAnanasa umyć i odkroić potrzebą część. Obrać dość grubo ze skórki, tak aby pozostał sam miękki miąższ, odkroić twardy środek. Miąższ pokroić na kawałki i dodać do buraka. Zmiksować składnikiDodać obranego banana, sok z pomarańczy, obrany i pokrojony na plasterki imbir, wodę (wodę można zastąpić sokiem pomarańczowym lub jabłkowymrn) oraz sok z limonki lub cytryny. Zmiksować w stojącym blenderze na gładkie smoothie. Wydaje się banalnie proste, prawda? Jeśli masz ochotę na inne prozdrowotne koktajle, wypróbuj złote smoothie z kurkumą, prosty koktajl z banana i szpinaku oraz rozgrzewające, dyniowe smoothie. Będą idealne na okres jesienno-zimowy dla całej rodziny. Czytaj też:

Zdrowa zupa krem z buraka. Jeden składnik cię zaskoczy