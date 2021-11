Wspomaga trawienie i zapobiega wzdęciom. Najprostszy przepis na nalewkę z suszonych śliwek

Suszone śliwki to zdrowa przekąska i dodatek do dań. Mają zupełnie inne właściwości, niż świeże śliwki. To przede wszystkim zdrowa alternatywa dla słodyczy, ale też dodatek, który podkreśla smak dań słodkich i wytrawnych. Suszone śliwki możesz dodać do owsianki, ale też do bigosu czy pieczeni.

Jakie właściwości mają suszone śliwki?

Suszone śliwki to źródło błonnika, beta-karotenu, wtamin C, K i E oraz żelaza, wapnia, potasu i magnezu. Ich jedzenie wpływa pozytywnie na układ nerwowy, poprawia krążenie i wzmacnia kości. Suszone śliwki są niezastąpione na wszelkie dolegliwości trawienne. Nie bez powodu znajdziesz je w przepisach na tłuste i ciężkostrawne dania, bo są w nich nie tylko podkręcającym smak dodatkiem, ale też mają ułatwić trawienie.

Jak zrobić nalewkę z suszonych śliwek?

Nalewkę z suszonych śliwek można zrobić na kilka sposobów. My podajemy ten najprostszy, w którym wystarczy suszone śliwki zalać wódką. Sekretem nalewki są dobrej jakości śliwki. Tu warto zainwestować i kupić śliwki w sklepie ze zdrową żywnością uważnie czytając skład na etykiecie. Nie mogą to być śliwki wędzone ani śliwki z dodatkiem tłuszczu. Idealnie, jeśli masz śliwki z własnego ogrodu. Smak nalewki możesz wzbogacić przyprawami. Do suszonych śliwek idealnie pasuje cynamon, ale także skórka z cytryny czy pomarańczy.

Aby nalewka zachowała swoje lecznicze właściwości, nie należy pić więcej, niż 25 g specyfiku na dobę. Nalewki nie mogą pić dzieci i osoby, które z różnych względu muszą unikać alkoholu.

Przepis: Nalewka na suszonych śliwkach Nalewka z suszonych śliwek wspomaga trawienie. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 250 g suszonych śliwek bez pestek

1 l wódki Sposób przygotowania Przygotuj śliwkiSuszone śliwki dobrej jakości pokrój na mniejsze kawałki. Zrób nalewkęŚliwki zalej w słoju alkoholem, zakręć i odstaw na miesiąc. Po tym czasie zlej alkohol i odstaw nalewkę, aby zyskała odpowiedni smak. Wystarczy miesiąc, ale nalewka z suszonych śliwek jest najlepsza po roku.

