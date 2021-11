Pasztet z ciecierzycy z żurawiną – smaczny pomysł na zimową przekąskę

Pasztet z ciecierzycy to dobry sposób na wprowadzenie do diety większej liczby produktów roślinnych, które mogą zastąpić mięso. Zmniejszenie udziału mięsa w diecie ma korzystne efekty zdrowotne, dlatego warto to rozważyć, zwłaszcza w sezonie infekcji. Dieta uboga w produkty roślinne i zdrowe tłuszcze może sprzyjać osłabieniu naturalnej odporności organizmu.

Dlaczego warto jeść ciecierzycę?

Ciecierzyca to roślina strączkowa, która jest bardzo dobrym źródłem białka. Dostarcza też dużych ilości kwasu foliowego, a także potasu, wapnia, fosforu, magnezu, witaminy A, witaminy K, błonnika. Dzięki temu wspiera pracę układu trawiennego, narządu wzroku, wzmacnia serce i korzystnie oddziałuje na pracę układu nerwowego i kostnego.

Zalety wegańskich pasztetów

Pasztet to produkt, który można spożywać zarówno na ciepło, jak i na zimno. Świetnie zastąpi pasztety mięsne (np. drobiowe czy wieprzowe) na kanapkach. Można serwować z dodatkiem ciepłych sosów żurawinowych lub borówkowych, przygotowywać z nich koreczki albo farsz do różnego rodzaju wyrobów mącznych.

Pasztet wegański jest bardzo zdrowy i pomaga zwiększyć udział w diecie produktów roślinnych. Jak zrobić pyszny pasztet z ciecierzycy z żurawiną?

Przepis: Pasztet z ciecierzycy z żurawiną Pasztet z ciecierzycy z żurawiną to pyszny pasztet wegański. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 80 godz. Czas gotowania 60 godz. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 150 Składniki 300 g ciecierzycy z puszki lub słoika

średnia włoszczyzna

1 cebula

2 ząbki czosnku

100 g pomidorów suszonych drobno pokrojonych

2 łyżki siemienia lnianego

5 łyżek oliwy z oliwek

100 g suszonej żurawiny

100 ml wody

3 łyżki sosu sojowego

przyprawy do smaku: sól, pieprz, gałka muszkatułowa, kminek Sposób przygotowania Rozgrzej oliwęNa rozgrzanej oliwie z oliwek podsmaż czosnek z cebulą. Dodaj warzywaDodaj obrane i starte na tarce marchew, pietruszkę i selera z włoszczyzny (po 1 średniej wielkości warzywie) Podduś je pod przykryciemPodduś warzywa pod przykryciem do czasu aż zmiękną. Następnie dodaj pomidory suszone, sos sojowy oraz ciecierzycę. Całość gotuj przez chwilę i przypraw do smaku. Przełóż do foremkiUbitą masę przełóż do foremki i piecz przez 60 minut w temperaturze 180 stopni w opcji góra-dół. Gotowy pasztet podawaj na ciepło lub na zimno. Gotowe!

