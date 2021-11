Cytrynówka na miodzie. Najprostszy przepis na nalewkę, która wzmocni odporność

Lecznicze nalewki warto mieć w domowej spiżarni. Jesienią i zimą przede wszystkim te, które wspomagają odporność i pomagają w walce z infekcjami.

Jak działa cytrynówka na miodzie?

Połączenie cytryny i miodu to bomba witamin i mikroelementów, które są pomocne w walce z infekcjami. Cytryna to m.in. źródło witaminy C, która jest jednym z najsilniejszych antyutleniaczy występujących w naturze. Wspomaga odporność, zmniejsza ryzyko zawału serca i udaru, działa antynowotworowo. Miód z kolei zadziała antybakteryjnie i wspomoże leczenie objawów przeziębienia. Złagodzi ból gardła i kaszel.

Jak stosować nalewkę z cytryn i miodu?

Aby nalewka zachowała swoje działanie lecznicze nie należy pić jej więcej, niż 25 g na dobę. Przy pierwszych objawach infekcji można ją dodać do ciepłej herbaty. Nalewki nie wolno podawać dzieciom, ani innym osobom, które z różnych powodów nie mogą spożywać alkoholu. Alkoholu nie powinno się łączyć z lekami.

Jak zrobić cytrynówkę na miodzie?

Warto postawić na składniki dobrej jakości. Ekologiczne cytryny i miód ze sprawdzonego źródła. Dla smaku nalewki ważny jest wybór miodu. Najlepiej sprawdzą się delikatniejsze miody: rzepakowy, akacjowy lub wielokwiatowy. Dobrze też smakuje połączenie cytryny z miodem lipowym. Niekoniecznie polecamy intensywne miody, jak gryczany czy ten ze spadzi iglastej. Aby wzmocnić antyprzeziębieniowe działanie nalewki, możesz do niej dodać plasterek świeżego imbiru. Nalewki nie trzeba przecedzać, ale nie każdemu pasuje wersja mętna i z pływającymi kawałkami cytryny. Jeśli wolisz klarowne nalewki, wystarczy ją przecedzić przez gęste sito, a potem filtr do kawy.

Przepis: Cytrynówka na miodzie Nalewka idealna na jesienno-zimowe dni. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 1 Składniki 1,5 kg cytryn

300 ml miodu

1 l spirytusu

0,5 l wody Sposób przygotowania Przygotuj składnikiCytryny wyszoruj. Wyciśnij z nich sok. Otrzyj skórkę z jednej cytryny (tylko żółtą część). Miód rozpuść w wodzie. Zrób nalewkęWszystkie składniki: sok z cytryn, skórkę otartą z cytryn, wodę z miodem i alkohol wymieszaj w słoiku lub butelce i zamknij. Odstaw na co najmniej dwa tygodnie. Nalewkę można przefiltrować, ale nie jest to konieczne (wtedy przed każdym nalaniem należy potrząsnąć butelką, aby osad się wymieszał z płynem).

Czytaj też:

