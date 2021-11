Julienne, vichy i batonnets. Jak najlepiej kroić warzywa?

Widzisz w przepisie określenie „pokrój warzywa w batonnets” inie bardzo wiesz, co wtedy zrobić z marchewką czy innym warzywem? Tłumaczymy, jak można kroić warzywa i co oznaczają poszczególne nazwy.

W jaki sposób można pokroić warzywa?

Julienne. Inaczej „na zapałkę”. Julienne to cieniutkie, efektowne paseczki. Choć nazwa jest francuska, warzywa julienne królują w azjatyckiej kuchni. Efektownie wyglądają w sałatkach. Aby zrobić cieniutkie paseczki, należy przekroić warzywa wzdłuż na plastry, a następnie kroić na jak najcieńsze „patyczki”.

To po prostu grube słupki, czasem też nazywane paluszkami. Kroimy je podobnie jak julienne, ale dużo grubiej. Sprawdzą się jako dodatek do sosów, dań jednogarnkowych, ale też podane solo. Batonnets Vichy. Czyli swojskie plasterki. To chyba najprostszy i najczęstszy sposób krojenia warzyw. Warzywne plasterki można dodać do zup, sałatek oraz warzywnych zapiekanek.

Czyli swojskie plasterki. To chyba najprostszy i najczęstszy sposób krojenia warzyw. Warzywne plasterki można dodać do zup, sałatek oraz warzywnych zapiekanek. Kostki. Kostka kostce nierówna, dlatego tu rozróżniamy kilka sposobów. Brunoise to bardzo drobna kostka, mirepoi x – gruba, a macedoine klasyczna, pośrednia między brunoise a mirepoix. Kostki nadają się do zup, gulaszy, sałatek.

Kostka kostce nierówna, dlatego tu rozróżniamy kilka sposobów. to bardzo drobna kostka, x – gruba, a klasyczna, pośrednia między brunoise a mirepoix. Kostki nadają się do zup, gulaszy, sałatek. Paysanne. To inaczej czyli romby. Takie warzywa idealnie nadają się do dekoracji. Najłatwiej je zrobić najpierw krojąc warzywa w grube słupki, a potem kroić w poprzek nadając odpowiedni kształt.

Najważniejsze zasady krojenia warzyw

Do krojenia warzyw trzeba mieć ostry nóż. Nie ma nic bardziej zniechęcającego do kulinarnych działań, niż tępy nóż ześlizgujący się z pomidora czy „walka” z twardą marchewką. Ważne, aby do krojenia warzyw mieć osobną deskę. To kwestia nie tylko ewentualnego przenikania zapachów, ale też bezpieczeństwa, bo warzywa nie zawsze poddajemy potem obróbce termicznej. Nie powinno się kroić warzyw na tej samej desce co surowe mięso i ryby.

Pięć porcji warzyw i owoców dziennie

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca spożywanie co najmniej 400 g warzyw i owoców dziennie. To przekłada się na pięć porcji dziennie. Może to być surówka podana do obiadu, jabłko na drugie śniadanie, czy sok warzywny na podwieczorek. Warzywa i owoce są źródłem witamin i niezbędnych do funkcjonowania organizmu mikroelementów. Sposób krojenia nie ma znaczenia, jeśli chodzi o właściwości warzyw, jednak może być sposobem, aby tych warzyw jeść więcej. Estetyczne i ładnie podane dania je się zdecydowanie przyjemniej.

