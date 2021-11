Trzy pomysły na niebanalne puree. Ziemniaki nie muszą być nudne

Ziemniaki to tradycyjny dodatek do obiadu. Wiele osób lubi je ubite na gładkie puree. Są wówczas delikatniejsze i można je ładnie podać. Ich smak zależy od dodatków i przypraw.

Jak zrobić dobre puree z ziemniaków?

Tradycyjne puree z ziemniaków robi się, ubijając ugotowane ziemniaki z mlekiem i odrobiną masła. Doprawia się solą, pieprzem i gałką muszkatołową. 100 g ziemniaków w takiej wersji to ok. 200 kalorii. W wersji wegańskiej, jeśli zamiast mleka i masła wolisz dodać roślinne składniki, weź dobry olej i mleko roślinne. Do puree ziemniaczanego świetnie pasuje zdrowy olej lniany. Z podstawowym przepisem można eksperymentować dodając do ziemniaków różne składniki.

Trzy przepisy na niebanalne puree ziemniaczane

Puree z ziemniakami i groszkiem



To jeden z najprostszych i najszybszych sposobów na efektowne puree. Wystarczy, że ziemniaki ugnieciesz razem z ugotowanym groszkiem lub groszkiem z puszki. Ugotowany (z mrożonki) groszek da ładniejszy kolor i inny smak, niż ten z puszki. Warto wybrać tę wersję, tym bardziej że gotowanie groszku to kilka minut i można to zrobić w czasie, kiedy gotują się ziemniaki.



Puree z ziemniaków z czosnkiem



To dobra wersja na poprawę odporności. Do gotowego puree wciśnij 2-3 ząbki świeżego czosnku i wymieszaj. Dodaj pietruszkę, koperek lub suszony czosnek niedźwiedzi.



Puree z ziemniaków i kalafiora



To dobry pomysł dla tych, którzy liczą kalorie. Im więcej kalafiora, tym mniej kalorii. Ziemniaki wymieszaj z ugotowanym do miękkości kalafiorem i zmiksuj na gładko. Podawaj z zieloną pietruszką i dobrą oliwą.

Czy ziemniaki są zdrowe?

Ziemniaki to źródło wielu witamin i mikroelementów. Zawierają witaminę C, witaminy z grupy B, są też źródłem błonnika, który poprawia pracę układu trawiennego. Ziemniaki zawierają także magnez, potas i fosfor, pierwiastki, które mają dobry wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Tak naprawdę wiele zależy od sposobu przyrządzenia ziemniaków. Unikaj okraszania ich skwarkami i tłuszczem ze smażenia mięs czy cebulką smażoną na smalcu. Wybieraj lekkie i zdrowe dodatki: pietruszkę, koperek i inne świeże zioła.

