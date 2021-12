Te kruche ciasteczka zawsze wychodzą. Są idealne na Boże Narodzenie

Podstawowy przepis na kruche ciasto jest banalnie prosty. Dlatego w pieczenie tych ciasteczek warto zaangażować całą rodzinę, szczególnie dzieci, dla których zagniatanie ciasta, wycinanie kształtów i dekorowanie ciastek będzie świetną zabawą.

Podstawowy przepis na kruche ciasteczka

Najważniejsze to zapamiętać prostą zasadę: 3-2-1. O co chodzi? To proporcje kruchego ciasta. 3 części mąki, 2 części tłuszczu i 1 część cukru pudru. Czyli jeśli weźmiesz 300 g mąki, potrzebujesz 200 g tłuszczu i 100 g cukru pudru. Dodatkowo na każde 300 g mąki weź 1-2 żółtka. I to wszystko. Wystarczy zagnieść te składniki na gładkie ciasto. Proporcje można dowolnie zwiększać. Jeśli masz dużą rodzinę, radzimy zrobić ciastka nawet... z 3 kilogramów mąki. Przesada? Nie, bo są tak dobre, że połowa prawdopodobnie nawet nie doczeka świąt. Poza tym domowe własnoręcznie udekorowane ciasteczka są świetnym pomysłem na prezent.

Co można zrobić z podstawowym przepisem, czyli pierniczki dla leniwych

Do kruchego ciasta możesz dodać, co tylko chcesz: mak, kakao (w tym przypadku dodaj mniej mąki), wiórki kokosowe, posiekane orzechy, cynamon. Jeśli nie masz cierpliwości do pieczenia tradycyjnych pierników, dodaj do kruchego ciasta przyprawę piernikową. My proponujemy przepis w wersji z dodatkiem cynamonu.

Nasza rada: jeśli przygotujesz więcej ciasta, możesz podzielić je na części i do każdej dać inny dodatek. Ciasteczka możesz dekorować w dowolny sposób. Wykorzystaj do tego lukier, czekoladę, orzechy czy gotowe posypki.

Czy do kruchego ciasta trzeba dodać cukier puder?

Nie zastępuj w przepisie cukru pudru zwykłym cukrem. Cukier puder idealnie połączy się z resztą składników. Cukier kryształ spowoduje, że drobinki cukru będą potem nieprzyjemnie chrzęścić w zębach.

Czy do kruchego ciastka można dodać białka?

Jeśli do ciastek z przepisu dodasz całe jajko, będą one twarde. Dlatego do kruchego ciasta dodaje się same żółtka. Dzięki nim ciasto jest delikatne. W proporcjach na 300 g wystarczy jedno żółtko z dużego jaja lub dwa żółtka z mniejszych.

Jaki tłuszcz dodać do kruchego ciasta? Kiedy masło, a kiedy margarynę?

Najbardziej neutralny smak uzyskasz, dodając do ciasta margarynę do pieczenia. Można do przepisu wykorzystać masło, ale nada ono ciasteczkom charakterystyczny, wyrazisty, maślany smak, co nie zawsze jest pożądane. Ciasteczka z dodatkiem masła będą się też łatwiej przypalać, dlatego kontroluj ich pieczenie. To tłuszcz sprawia, że ciastka są delikatne i kruche. Te z masłem będą bardziej łamliwe. Jeśli pieczesz ciastka pierwszy raz, wypróbuj wersję z margaryną.

O czym jeszcze trzeba pamiętać, robiąc kruche ciasto?

Kruche ciasto nie lubi ciepła. Chodzi o to, aby tłuszcz zbytnio się nie rozpuścił. Dlatego zagniatać ciasto należy szybko. Nim zaczniesz rozwałkowywać i wykrawać ciastka, włóż jeszcze ciasto do lodówki, aby się schłodziło. WAŻNE: surowe kruche ciasto można mrozić. Jeśli nie wykorzystasz od razu wszystkiego, możesz przechować je na później.

Jak przechowywać kruche ciasteczka?

Kruche ciastka im dłużej stoją, tym są lepsze. Aby zachowały swój smak, zamknij je w szczelnym pudełku lub słoju. Ciastka można bez problemu przechowywać kilka tygodni. Początek grudnia to dobry moment, aby zrobić je na święta. Nie trzeba ich dekorować od razu. Można to robić w dowolnym momencie, wykorzystując wolne wieczory lub dając to przyjemne zadanie dzieciom.