Zupa ziemniaczana z czosnkiem. Przepis na smaczną i rozgrzewającą zupę

Zupa ziemniaczana to jedna z najprostszych i jednocześnie najbardziej sycących zup. Do tego jest tania, bo tak naprawdę nie wymaga żadnych skomplikowanych składników. W naszym przepisie proponujemy duszenie ziemniaków w białym winie, ale śmiało możesz zastąpić je dobrym bulionem. Sekretem smaku tej zupy jest dodatek czosnku.

Jak działa czosnek?

Czosnek nie tylko nada kartoflance wyjątkowego smaku i aromatu. To doskonały środek na przeziębienia i infekcje. Zwłaszcza ten świeży zadziała antybakteryjnie, antywirusowo i wzmocni układ odpornościowy. Zupa z dodatkiem kilku ząbków świeżego czosnku znakomicie rozgrzeje. Czosnek obniża ciśnienie i wpiera zdrowie serca.

Jak zrobić dobrą zupę ziemniaczaną?

Ziemniaki dobrze komponują się z dodatkami wędzonymi i wyrazistymi. Dlatego w wielu popularnych przepisach na zupę ziemniaczaną króluje smażony wędzony boczek. To jednak wersja niezbyt zdrowa. Aby podkręcić smak ziemniaków, dodaj do zupy wędzoną paprykę. A zamiast tłustego boczku, wykorzystaj czosnek w dwóch wersjach: pieczony i świeży. Nada to zupie wyjątkowego aromatu. Aby zwiększyć wartość odżywczą zupy, podaj ją posypaną świeżymi ziołami: zieloną pietruszką lub kolendrą. Jeśli lubisz łagodne zupy, możesz dodać do niej śmietankę, ale to zwiększy kaloryczność dania. Gęstość zupy możesz sam wybrać. Jeśli lubisz bardzo gęste kremy, weź więcej ziemniaków, a mniej bulionu. Jeśli wolisz rzadsze zupy, dodaj więcej bulionu.

6 ziemniaków

1 duża cebula

1 główka czosnku plus 3-4 ząbki czosnku

1,5 litra bulionu warzywnego (może być też drobiowy)

3 łyżki oleju

szklanka białego wytrawnego wina

sól, pieprz

kilka kulek ziela angielskiego

2-3 liście laurowe

pół łyżeczki wędzonej papryki Sposób przygotowania Przygotuj ziemniaki i cebulęZiemniaki obierz, pokrój w plastry. Cebulę obierz i pokrój. Na patelni rozgrzej olej i wrzuć cebulę. Smaż krótko, aż się zeszkli. Dodaj ziemniaki, ziele angielskie, wędzoną paprykę i liście laurowe. Smaż, mieszając, aż ziemniaki lekko się zrumienią. Dolej białe wino i duś, aż ziemniaki zmiękną, a płyn odparuje. Upiecz czosnekW tym samym czasie główkę czosnku w całości zawiń w folię aluminiową i włóż do rozgrzanego piekarnika (180 stopni Celsjusza) i upiecz do miękkości (ok. 30 minut). Zrób zupęMiękkie ziemniaki dodaj do bulionu. Upieczony czosnek wyciśnij z łupinek i dodaj do zupy. Świeże ząbki przeciśnij przez praskę i też dodaj do całości. Gotuj kilka minut, a następnie zmiksuj zupę na gładko. Dopraw według uznania solą i czarnym pieprzem. Podawaj z grzankami lub czipsami z ziemniaków (usmaż na złoto cienkie plasterki ziemniaka).

