Sprawdzony przepis na świąteczne pierniczki. Pachnące przyprawami i wyjątkowo smaczne

Nie wyobrażasz sobie świąt Bożego Narodzenia bez domu pachnącego korzennymi przyprawami? Koniecznie zrób domowe pierniczki. Są o niebo lepsze od tych ze sklepu i masz dzięki temu pełną kontrolę nad ich składem.

Jak zrobić dobre pierniczki?

Nasz przepis to sprawdzona receptura na świąteczne wypieki. Warto więc ściśle się jej trzymać i korzystać ze wskazówek. Kluczem są dobre składniki. Możesz wybrać dowolny miód, ale najlepszy będzie gryczany. Dzięki niemu pierniczki będą miały wyrazisty smak i piękny, ciemny kolor. Najlepiej użyć miodu płynnego (łatwiej go będzie rozmieszać z resztą składników). Jeśli używasz gotowej przyprawy piernikowej, zwróć koniecznie uwagę na jej skład – wiele z nich zamiast z przypraw, składa się w większości z cukru i mąki.

Jak zrobić dziurki w pierniczkach?

Jeśli chcesz powiesić pierniczki na choince, zrób w nich dziurki. Jedyny najlepszy moment, aby to zrobić, to ten zaraz po wyjęciu z piekarnika, kiedy ciastka są jeszcze mocno ciepłe. Użyj do tego np. drewnianego patyczka. Jeśli pierniczki ostygną, prędzej je połamiesz, niż zrobisz dziurkę. Robienie dziurek przed włożeniem do piekarnika nie ma sensu, ponieważ ciasto trochę rośnie, więc dziurki znikną.

Jak przechowywać pierniczki?

Pierniczki możesz przechowywać w szczelnym pojemniku nawet kilka miesięcy. Są lekko twarde i chrupiące. Nadają się od razu do jedzenia, jeśli jednak wolisz miękkie ciasteczka, wystarczy dzień przed ich podaniem, włożyć do pojemnika jabłko lub kromkę chleba. Pierniczki szybko nabiorą wilgoci i będą miękkie. Pierniczki można dekorować w dowolny sposób. Z ciasta z naszego przepisu można też upiec elementy na domek z piernika. Takie domowe ciasteczka są idealne na prezent.

Przepis: Pierniczki Pierniczki doskonale nadają się na święta Bożego Narodzenia. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 1 Składniki 3 jajka

250 g cukru pudru

100 g miodu (najlepiej gryczanego)

50 g masła

650-700 g mąki (najlepiej typ 650)

1 łyżka sody spożywczej

1 łyżka kakao

1 przyprawa do piernika

dodatkowo: jajko i łyżka mleka Sposób przygotowania Przygotuj suche składnikiMąkę, sodę, kakao i przyprawę do piernika wymieszaj w dużej misce. Przygotuj mokre składnikiMokre składniki trzeba wymieszać „na ciepło”. Możesz to zrobić na dwa sposoby. Albo w misce wstawionej do garnka z gorącą (ok. 50 st. Celsjusza wodą), albo mieszając wszystko w garnku na wolnym ogniu (ale tu uważaj, aby temperatura nie wzrosła za bardzo, bo jajka się zetną). Najpierw rozpuść masło, dodaj do niego miód, jajka i cukier puder. Wymieszaj wszystko na gładką masę. Połącz suche i mokre składnikiCiepłą, lejącą część dodaj do miski z suchymi składnikami. Wymieszaj i zagnieć gładkie ciasto. Powinno być jak plastelina. Elastyczne i błyszczące. Ciasto zawiń w folię spożywczą i odłóż do lodówki. Idealnie, jeśli ciasto poleży nawet 24 godziny. Jeśli nie możesz tyle czekać, daj mu przynajmniej 2 godziny. Piecz pierniczkiRozgrzej piekarnik do temperatury 170 stopni. Ciasto podziel na mniejsze kawałki i rozwałkuj na grubość ok. 2-3 mm. Wykrawaj z niego dowolne kształty i układaj na blasze. Piecz ok. 8-11 minut. W kubku lub miseczce rozbełtaj jajko z mlekiem. Na 2 minuty przed końcem pieczenia, posmaruj nimi cieniutko (używając np. pędzelka) pierniczki. Dzięki temu będą pięknie błyszczały.

Czytaj też:

Te kruche ciasteczka zawsze wychodzą. Są idealne na Boże NarodzenieCzytaj też:

5 świątecznych przypraw, bez których nie ma Bożego Narodzenia