Świąteczne ciasto bez glutenu. Szybki i prosty przepis

Chyba wszyscy kochamy święta Bożego Narodzenia. Dlatego chcemy, by ich magia zagościła w naszych domach na długo przed wigilią. Atmosferę świąt możemy wyczarować już na początku grudnia, spędzając czas w sposób twórczy i oryginalny. Odrobina fantazji wystarczy, by kuchnia zamieniła się w krainę pełną przygód i aromatów, przywołujących najmilsze wspomnienia z dzieciństwa.

Świąteczne wypieki: tradycja od pokoleń

Jeśli lubisz gotować lub piec, Boże Narodzenie to świetny czas na uwolnienie zalegających pokładów kreatywności. Pamiętaj jednak, by przed Wigilią nie kupować zbyt dużo jedzenia. Warto zaopatrzyć się za to w składniki z długim terminem przydatności. Możesz stworzyć z nich domową wersję wypieków, znacznie zdrowszą od tych gotowych. Do procesu pieczenia ciasta warto zaangażować wszystkich domowników, a szczególnie dzieci.

– Dzieci mogą być wspaniałymi pomocnikami. Warto dawać im jak najwięcej okazji, by mogły się wykazać – np. mieszając jajka z przestudzonym masłem czy inne składniki – podpowiada Ewa Polińska z MSM Mońki. Pozwalając dzieciom na swobodę w kuchni, a jednocześnie pokazując im, jak prawidłowo obchodzić się z poszczególnymi produktami, uczymy ich nie tylko przygotowywania potraw, ale także szacunku do jedzenia i osób przyrządzających posiłki.

Ponieważ coraz więcej osób jest na dietach wykluczających określone składniki czy produkty, warto uwzględnić ten fakt układając świąteczne menu. W ramach podpowiedzi, pod artykułem proponujemy przepis na świąteczne ciasto bez glutenu.

Przepis na bezglutenowe ciasto bożonarodzeniowe

Przepis: Ciasto bez glutenu Świąteczne ciasto o bardzo prostym składzie z mąką bezglutenową. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 5 Składniki 200 g daktyli bez pestek

250 ml ciepłej kawy/wody

1 łyżeczka sody

85 g rozpuszczonego masła

90 g mąki kokosowej

100 g cukru trzcinowego

2 jajka,

1 łyżeczka cynamonu

2 łyżeczki przyprawy do piernika

50 g skórki pomarańczowej kandyzowanej

50 g orzechów

50 g rodzynek

50 g migdałów Sposób przygotowania Gotujemy daktyleDaktyle kroimy na mniejsze kawałki, przekładamy do rondla, zalewamy kawą i gotujemy około 15 minut. Do masy dodajemy łyżeczkę sody. Tworzymy masęMiksujemy wszystko na gładko. Do misy miksera planetarnego dodajemy mąkę, cukier i przyprawy. Mieszamy jajka i przestudzone masło. Łączymy suche składniki z mokrymi i mieszamy, po chwili dodajemy do wymieszania bakalie. Pieczemy ciastoCałość przekładamy do formy i pieczemy w 180 stopniach przez 45 minut. Dekorujemy ciastoPo wyjęciu z piekarnika na wierzchu posypujemy kandyzowaną skórką z pomarańczy.

