Cztery pomysły na zimowe koktajle z imbirem. Wzmocnią odporność i pomogą schudnąć

Koktajle na bazie warzyw i owoców dostarczą organizmowi tak niezbędnych zimą witamin i mikroelementów. Wystarczy jeden składnik, aby zamienić je w naturalny specyfik zapobiegający infekcjom, wzmacniający odporność, ale też wspierający metabolizm. Warzywno-owocowe koktajle z imbirem są idealne dla osób, które dbają o zdrową sylwetkę.

Cztery pomysły na koktajle z dodatkiem imbiru

Koktajl z burakiem



To prawdziwa witaminowa bomba. Dodatek soku z buraka sprawi, że napój nie tylko zachwyci energetycznym kolorem, ale doda koktajlowi właściwości wzmacniających serce, obniżających poziom cholesterolu we krwi i wspomagające koncentrację.

Składniki:



dwa bananyszklanka soku z burakówkawałek startego, świeżego imbiru sok z połówki cytryny

Zmiksuj wszystkie składniki i gotowe. RADA: jeśli samodzielnie robisz sok z buraka, do wyciskarki wrzuć również imbir.



Koktajl z pomarańczą



Prosty, gęsty i smaczny. Dodatek pomarańczy wzmocni działanie poprawiające odporność. Ten koktajl nasyci i doda energii. Dodatek miodu doda smaku i spotęguje antybakteryjne i antywirusowe działanie imbiru.

Składniki:

1 bananszklanka jogurtu greckiegołyżka miodu (najlepiej lipowego, wielokwiatowego lub akacjowego)obrana i wyfiletowana ze skórek pomarańczakawałek startego, świeżego imbiru1/4 łyżeczki cynamonu

Zmiksuj wszystkie składniki, podawaj od razu. Możesz udekorować napój skórką otartą z pomarańczy.



Koktajl z ananasem



Świeży ananas zawiera dużo witaminy C, więc będzie świetnym wsparciem dla odporności. Dodatek kurkumy nada nie tylko słonecznego, poprawiającego humor koloru, ale wzmocni działanie antybakteryjne napoju.

Składniki:



dwa dojrzałe bananyszklanka soku ze świeżego ananasapół łyżeczki kurkumykawałek startego, świeżego imbiru

Zmiksuj wszystkie składniki. Podawaj oprószone odrobiną kurkumy. RADA: jeśli sam robisz sok z ananasa, do wyciskarki dorzuć także imbir.



Koktajl z marchewką



Najbardziej klasyczny z klasycznych. To właściwie sok, nie smoothie. Jest idealny na zimowe dni, bo dostarcza organizmowi potrzebnych witamin i mikroelementów, wzmacnia odporność i poprawia metabolizm.

Składniki:



3 jabłka2 marchewki2 pomarańczekawałek świeżego imbirupół łyżeczki kurkumy

Ze wszystkich składników zrób sok, używając wyciskarki. Na koniec dopraw kurkumą.

Jak działa świeży imbir?

Świeży imbir zawiera m.in. witaminę C oraz olejki eteryczne o działaniu przeciwzapalnym, przeciwwirusowym i przeciwbakteryjnym. Dodany do potraw czy napojów doskonale rozgrzewa, poprawia metabolizm, ale też działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, dlatego tak dobrze sprawdza się przy wszelkich infekcjach, zwłaszcza tych górnych dróg oddechowych.

Jak używać świeżego imbiru?

Świeży imbir ma charakterystyczny, ostry i wyrazisty smak. Jeśli dopiero zaczynasz wykorzystywać imbir w kuchni, zaczynaj od naprawdę niewielkich ilości, aby wyczuć, jakie proporcje będą dla ciebie idealne. Są osoby z niską tolerancją ostrych potraw, a imbir nadaje ostrości. Kawałek świeżego imbiru można zetrzeć na drobnej tarce i dodać do potrawy (zupy, sosu) czy koktajlu. Można też go przecisnąć przez wyciskarkę z innymi warzywami i owocami. Aby lekko wzmocnić smak napoju, wystarczy wrzucić na koniec plasterek imbiru (nie miksować). Ale uwaga im dłużej jest w napoju, tym większej ostrości ten nabiera. Tak jest np. z herbatą z dodatkiem plasterka świeżego imbiru. Ostrość imbiru doskonale złagodzi łyżka miodu.

