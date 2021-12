Cztery pomysły na smoothie z awokado. Są zdrowe i przyjemnie kremowe

Awokado to owoc o nieocenionych wartościach odżywczych. Ale wiele osób niespecjalnie lubi jego smak, określając go jako... nijaki. Dlatego w przypadku awokado kluczowe są dodatki. A łagodność i kremowość doskonale sprawdzą się zarówno w słodkim jak i bardziej wytrawnym wydaniu. Awokado jest idealnym dodatkiem do zdrowych koktajli. Nie dominuje ich smaku, ale nadaje im kremową konsystencję.

Jak zrobić dobry koktajl z awokado?

Najprostszy koktajl z awokado zrobisz, miksując go z tylko z bananem i odrobiną wody. Taka wersja delikatnie słodkiego smoothie ma wielu fanów. W naszych propozycjach nie ma dokładnych proporcji. Sam poszukaj najlepszych dla siebie. Jeśli wolisz gęste koktajle, niemal o konsystencji musu, dodaj więcej awokado, a mniej płynnych składników (mleka, soku czy wody). Do koktajli świetnie sprawdzą kremowe odmiany awokado.

Cztery pomysły na koktajle z awokado

Koktajl z awokado, borówek i jagód



Do awokado i owoców dodaj jogurt naturalny, zmiksuj wszystko i gotowe! Ten koktajl ma piękny kolor i jest wyjątkowo smaczny. Możesz wykorzystać do niego borówki, jagody, ale też jeżyny, maliny truskawki. W sezonie zimowym śmiało sięgaj po owoce mrożone. Owoce jagodowe są niskokaloryczne i mają mnóstwo witamin.



Koktajl z awokado, szpinaku, ananasa i banana



Ten zielony koktajl to bomba energii i źródło cennego żelaza. Oprócz szpinaku możesz też dodać kilka liści jarmużu. Aby nadać smoothie odpowiednią konsystencję, dodaj wody lub soku z ananasa. Na koniec dodaj nasiona chia, bogate w błonnik i kwasy tłuszczowe Omega-3.



Koktajl z awokado, kakao i migdałów



To coś dla miłośników czekolady. Awokado zmiksuj z kakao i mlekiem migdałowym. Całość posyp posiekanymi migdałami. Jeśli lubisz gęste i kremowe smoothie, dodaj mniej mleka migdałowego – w ten sposób uzyskasz zdrowy i pyszny, wegański mus czekoladowy. To posiłek pełen cennych mikroelementów, między innymi magnezu i żelaza.



Koktajl z awokado, kiwi, jabłkiem i limonką



To wersja bardzo świeża i orzeźwiająca. Zmiksuj awokado, sok jabłkowy i sok z limonki. Dorzuć garść liści szpinaku i kilka plasterków świeżego ogórka. Udekoruj napój ulubionymi nasionami, ziarnami czy płatkami owsianymi.

Dlaczego warto jeść awokado?

Awokado, inaczej smaczliwka, to kaloryczny owoc. 100 gram zawiera aż 160 kalorii. Jednocześnie to prawdziwe bogactwo witamin, mikroelementów i zdrowych tłuszczów. Zawiera żelazo, magnez, potas, miedź, fosfor oraz witaminy A, C, E, K i witaminy z grupy B. Awokado ma właściwości przeciwzapalne, wspiera zdrowie serca, zapobiega udarom, pomaga utrzymać sprawność mózgu, obniża poziom cholesterolu we krwi. Wspiera metabolizm i pozwala na długo po posiłku utrzymać uczucie sytości. Między innymi z tego powodu jest owocem polecanym osobom na dietach odchudzających. Awokado dodatkowo pozytywnie działa na urodę, zapewniając piękną skórę. Ze względu na bogactwo kwasu foliowego powinno znaleźć się też w diecie osób starających się o dziecko.

