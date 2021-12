Przepis na zupę z zielonej herbaty. To proste i zdrowe danie dla każdego

Chazuke lub ochazuke to tradycyjne japońskie danie. Jego historia sięga prostego pomysłu na to, aby wykorzystać ryż, który pozostał z innych dań. Można go zalać wodą, albo właśnie zieloną herbatą. Stąd chazuke jest często nazywane zupą z zielonej herbaty. To danie bardzo zdrowe: lekkostrawne i pełne antyoksydantów, których bogactwo kryje zielona herbata. Wersja z łososiem zyskuje dodatkowo zdrowe tłuszcze i cenne mikroelementy.

Jak zrobić zupę z zielonej herbaty?

Najważniejsze składniki to ugotowany ryż i dobra, zielona herbata. Ryż zalewa się świeżo zaparzoną, zieloną herbatą. Można też wykorzystać herbatę jaśminową. Jednak sekret smaku chazuke tkwi w dodatkach, które można komponować według uznania lub tego, co akurat mamy w kuchni. W naszej wersji to pieczony łosoś, nori i ziarna sezamu. Ale to nie jest jedyna możliwość. Tradycyjnie do chazuke dodaje się m.in. wasabi, japońskie pikle (dokupienia w sklepach z azjatycką żywnością), soloną i marynowaną ikrę, marynowane owoce morza czy szalotkę. Do zupy można dodać także świeże zioła, kiełki, świeży imbir czy rzeżuchę.

Przepis: Chazuke z łososiem Japońskie danie z ryżu i zielonej herbaty Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Japońska Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki 2 szklanki ugotowanego ryżu

400 g łososia

arkusz glonów nori

dwie łyżki ziaren sezamu

sos sojowy

4 szklanki zielonej herbaty Sposób przygotowania Przygotuj składnikiŁososia przypraw sosem sojowym i upiecz w piekarniku nagrzanym do 170 stopni. Sezam upraż na suchej patelni. Glony potnij na cieniutkie paseczki. Kiedy łosoś będzie gotowy, zaparz zieloną herbatę. Podaj zupęDo misek nałóż ryż, paseczki nori i kawałki pieczonego łososia. Zalej wszystko gorącą zieloną herbatą. Posyp ziarnami sezamu. Możesz doprawić sosem sojowym.

