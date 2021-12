Sprawdzone sposoby na twarde pierniki. Jak je zmiękczyć?

Pierniczki zaraz po upieczeniu błyskawicznie twardnieją. To czasem powód rezygnacji z tych wypieków, albo wykorzystania ich jedynie jako choinkowe ozdoby. Jest kilka prostych sposobów na to, aby świąteczne pierniczki stały się miękkie.

Najlepsze sposoby na miękkie pierniki

Sekretem zmiękczenia twardych jak głaz pierniczków są wilgoć i czas. Jest na to kilka sprawdzonych sposobów.

Do szczelnego pojemnika albo słoja z ciastkami włóż jabłko lub kromkę chleba. Może też być pomarańcza lub cytryna. Po dobie, maksymalnie dwóch, pierniczki powinny być miękkie. WAŻNE: przy tym sposobie kontroluj, czy owoc lub chleb nie pleśnieją. Postaw pierniczki w kuchni. Wsyp ciastka do miski i nakryj je czystą ściereczką. Postaw w wilgotnym pomieszczeniu, zwykle idealnie do tego nadaje się kuchnia. Powinny być miękkie już na drugi dzień. Wystaw pierniczki na zewnątrz. Jeśli nie pada i masz możliwość wystawienia ciastek na zewnątrz, to jeden z najszybszych sposobów na ich zmiękczenie. Pierniki błyskawicznie wchłoną wilgoć z powietrza. Najlepiej wystawić je w papierowej lub lnianej torbie.

Warto też pamiętać już przy samym pieczeniu, że im cieńsze ciastka, tym będą twardsze i trudniejsze do zmiękczenia. Nie piecz też pierniczków na ostatnią chwilę. Wiele przepisów na te ciastka mówi o minimum tygodniu na to, aby odpowiednio skruszały i zmiękły.

Jak przechowywać pierniki?

Właściwie przechowywane pierniczki mogą stać nawet kilka miesięcy. Najważniejsze to zamknąć je w szczelnym pojemniku, bez dostępu do powietrza. Długotrwałe narażenie na wilgoć może sprawić, że zaczną pleśnieć. Jeśli nastawiasz się na to, że pierniki postoją dłużej, poczekaj z ich dekorowaniem. Niektóre dodatki do ozdabiania mogą mieć krótszą datę przydatności.

