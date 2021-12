Idealna polewa czekoladowa z kakao. Można ją zrobić w wersji tradycyjnej lub wegańskiej

Pasuje do pierników, babek i babeczek. Podkreśli smak sernika, ale można nią polać niemal każde ciasto. Bo kto nie lubi czekolady? Zrobienie domowej polewy zajmie kilkanaście minut. I warto ten czas poświęcić, bo sam decydujesz, ile cukru dodasz i jakiej jakości będzie kakao i dodane tłuszcze. Gorzkie kakao jest źródłem wielu witamin i mikroelementów, ale trzeba pamiętać, że polewa na bazie tłuszczu to wysokokaloryczny dodatek.

Jak zrobić polewę czekoladową z kakao?

Tak naprawdę wystarczy wymieszać cztery składniki: tłuszcz, kakao, cukier i odrobinę mleka. Ale te składniki można modyfikować: w podstawowym przepisie jest masło, można je z powodzeniem zastąpić margaryną. W zdrowszej wersji jako zamiennik cukru warto zastosować ksylitol.

Wersja bez laktozy. Jak zrobić wegańską polewę czekoladową z kakao?

Dla wegan i osób, które nie mogą jeść produktów z laktozą, w łatwy sposób można przyrządzić stuprocentowo roślinną wersję polewy. Mleko wystarczy zastąpić wodą lub dowolnym mlekiem roślinnym, a masło olejem kokosowym. WAŻNE: olej kokosowy topi się w niższej temperaturze, niż masło. Jeśli deser będzie podawany w temperaturze pokojowej, dodaj nieco więcej kakao.

Pomarańczowa i kawowa polewa czekoladowa

Tradycyjną polewę można urozmaicać, dodając do niej smakowe dodatki. Może to być skórka otarta z pomarańczy lub cytryny, może być łyżeczka kawy rozpuszczalnej (wtedy dodaj mniej kakao), cynamon albo przyprawa do piernika. Jeśli deser jest przeznaczony tylko dla dorosłych, można zamiast mleka dodać rum lub inny alkohol.

Czy można zrobić polewę czekoladową bez tłuszczu?

Polewę czekoladową bez tłuszczu możesz zrobić m.in. na bazie lukru z cukru pudru i wody. Wystarczy pół szklanki cukru pudru, kilka łyżek wody i kakao. Jeśli polewa wyjdzie za rzadka, dodaj więcej cukru lub kakao, jeśli zbyt gęsta – więcej wody.

Przepis: Czekoladowa polewa z kakao Polewa idealnie nadaje się do ciast i jako dodatek do deserów Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 100 g masła

3 łyżki kakao

3 łyżki cukru

3 łyżki mleka Sposób przygotowania Przygotuj masło i dodaj składnikiMasło rozpuść w rondelku. Dodaj cukier, kakao i mleko. Zrób polewęGotuj na małym ogniu polewę, cały czas mieszając. Będzie gotowa, kiedy składniki połączą się w idealnie gładką masę. Wykorzystaj do dekoracji ciasta od razu.

