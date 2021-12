To jedne z najlepszych świątecznych ciastek. Przepis na półksiężyce z migdałami i wanilią

Niemcy i Austriacy nie wyobrażają sobie świąt bez tych ciastek. Vanillekipferl, czyli waniliowe półksiężyce z migdałów i orzechów są idealnie kruche, łatwe do zrobienia i przede wszystkim smaczne. Dodatek zdrowych orzechów czy migdałów to ich dodatkowa zaleta.

Jak zrobić idealne półksiężyce waniliowe?

To kruche ciasto, które wymaga schłodzenia. Dlatego zawsze po jego zagnieceniu trzeba włożyć ciasto na co najmniej 30 minut do lodówki. W naszym przepisie są mielone migdały, ale połowę można zastąpić np. mielonymi orzechami włoskimi. Takie orzechowe „mączki” bez trudu można dostać w sklepach, szczególnie przed świętami. Kształt ciastek formuje się ręcznie. Półksiężyce nie muszą być idealne. Na tym też polega ich urok. RADA: w przepisie można pominąć żółtko, bez niego ciastka będą jeszcze bardziej kruche. To także opcja na to, aby zrobić wegańskie kruche półksiężyce. Wtedy, zamiast masła, wystarczy dodać wegański tłuszcz do pieczenia.

Vanillekipferl – ja podawać ciasteczka?

Tradycyjnie ciastka podaje się posypane cukrem pudrem (może być wymieszany z cukrem waniliowym). Ale to nie jedyna możliwość. Półksiężyce wyglądają pięknie (i rewelacyjnie smakują) także zdobione czekoladą. Czekoladową wersję robi się bardzo prosto. Końce ciastek maczaj w rozpuszczonej czekoladzie i odkładaj na kratkę do zastygnięcia. Nim czekolada zastygnie, możesz posypać ją dodatkowo mielonymi migdałami albo drobinkami skórki pomarańczowej. Kruche półksiężyce przechowuje się w szczelnych pojemnikach lub słojach. Cukrem pudrem najlepiej posypywać je bezpośrednio przed podaniem na stół.

Przepis: Vanillekipferl. Migdałowe półksiężyce z wanilią Kruche ciastka z migdałami są tradycyjnym wypiekiem w Niemczech i Austrii. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 1 Składniki 350 g mąki

200 g mielonych migdałów

100 g cukru

300 g masła

1 żółtko

2 łyżeczki cukru waniliowego lub esktrakt waniliowy

cukier puder do posypania Sposób przygotowania Zagnieć ciastoMasło posiekaj razem z przesianą mąką. Dodaj mielone migdały, cukier, żółtko, wanilię i zagnieć wszystko na elastyczne ciasto. Ciasto zawiń w folię i wstaw na do lodówki na przynajmniej 30 minut. Upiecz ciastkaZ ciasta odrywaj kawałki i rób z nich długie rulony (jak na kopytka). Odcinaj po kawałku i formuj półksiężyce. Układaj na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz 10-15 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Przed podaniem posyp cukrem pudrem.

