Sprawdzony przepis na wigilijny barszcz na zakwasie. Jest naprawdę łatwy do zrobienia!

Barszcz na naturalnym zakwasie jest bardzo zdrowy, ma piękny, głęboki kolor i wyjątkowy smak. Jego zrobienie nie jest trudne, a efekt wart jest zachodu. Wiele osób stawia na sklepowe gotowce, barszcze z torebki czy kartonu, a zrobienie własnego, zajmie nieco ponad godzinę. Naprawdę warto poświęcić ten czas.

Skąd wziąć naturalny zakwas na barszcz?

Naturalny zakwas na barszcz można zrobić samemu. Ostatni moment, aby nastawić zakwas to 4-5 dni przed Wigilią. Jeśli nie zdążysz tego zrobić, nic straconego. Dobry zakwas można kupić w sklepach ze zdrową i ekologiczną żywnością, przed świętami ma go w ofercie wiele restauracji oferujących świąteczny catering. Kupując zakwas, należy zwracać uwagę na skład. Nie powinno w nim być octu, kwasku cytrynowego czy konserwantów. Szukaj takiego, który ma w składzie buraki, wodę, sól i ewentualnie naturalne dodatki: chrzan, czosnek, liście laurowe, ziele angielskie czy pieprz.

Jak zrobić wigilijny barszcz na zakwasie?

Sekretem dobrego barszczu jest naturalny zakwas, który doda mu odpowiedniego smaku. Bardzo ważne jest to, aby po dodaniu zakwasu nie zagotowywać już barszczu. Idealnie, jeśli uda ci się przygotować zupę dzień wcześniej. Składniki wtedy lepiej się przegryzą, a barszcz nabierze wyjątkowego smaku. Potem wystarczy go odcedzić i podgrzać przed podaniem.

Jeśli masz w domu gotowy bulion warzywny (np. zamrożony), śmiało możesz go wykorzystać jako bazę do barszczu. Domowy barszcz można podawać z dodatkiem uszek, pierogów czy pasztecików, albo jako barszczyk do picia, w filiżankach.

2 l wody

1 l zakwasu

6-7 średnich buraków,

włoszczyzna (pietruszka, seler, 2 marchewki, por, cebula)

20 g suszonych grzybów (najlepiej podgrzybków, ewentualnie borowików)

1/2 jabłka ze skórką (np. szara reneta)

4 liście laurowe,

kilka ziaren ziela angielskiego,

6-10 ziaren czarnego pieprzu,

łyżka suszonego majeranku,

sól, pieprz,

olej do smażenia Sposób przygotowania Przygotuj składnikiSuszone grzyby zalej ciepłą wodą i odstaw. Warzywa (razem z burakami) obierz i pokrój na kawałki. Na dnie garnka rozgrzej odrobinę oleju i podsmaż warzywa. Zalej wodą, dodaj przyprawy (oprócz majeranku) i gotuj godzinę. Po ok. 45 minutach dodaj jabłko i grzyby razem z wodą. Dodaj zakwas i majeranekDodaj zakwas i majeranek. Podgrzewaj jeszcze chwilę, ale tak, aby nie zagotować zupy. Barszcz najlepiej podawać na drugi dzień. Przed podaniem należy go odcedzić.

