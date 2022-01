Pieczone grejpfruty z cynamonem. Przepis na zdrowy i zaskakujący deser

Jeśli ktoś mówi o pieczonych owocach, to zapewne większość osób pomyśli o pieczonych jabłkach. Ale zapiekać można także cytrusy. Doskonale w takiej wersji sprawdzą się grejpfruty. To smaczny i pełen zdrowia deser, bo grejpfrut jest bogaty w szereg witamin i mikroelementów. Jest też źródłem błonnika, dzięki czemu pomaga regulować pracę układu trawiennego. No i 100 gram grejpfruta ma tylko 42 kalorie!

Jak zrobić pieczone grejpfruty?

Z grejpfrutami jest podobnie jak z pieczonymi jabłkami: ile osób, tyle przepisów i różnych ulubionych dodatków. Jeśli posmakuje ci grejpfrut w pieczonej wersji, możesz poeksperymentować ze smakami. Jako dodatek nadaje się cukier (także brązowy albo kokosowy), miód, słodkie syropy. W naszym przepisie proponujemy grejpfruta z cukrem (lub miodem) i cynamonem, ale do tego prostego deseru pasuje też imbir, migdały czy wiśniowe konfitury. Grejpfruta z miodem możesz też doprawić odrobiną mięty albo suszonego tymianku. Zawsze warto dodać odrobinę soli, która podkręci i wydobędzie smak owocu.

Jak podawać pieczone grejpfruty?

Upieczone grejpfruty należy podawać od razu, na ciepło. Same w sobie są doskonałym deserem – podaje się je w skórkach i wybiera gorący miąższ łyżeczką. Ale można je także – w wersji bardziej rozpustnej – podać z gałką lodów czy też ze słodką polewą. Pieczony grejpfrut może być też dodatkiem do śniadania: świetnie sprawdzi się w towarzystwie białego sera czy też naturalnego jogurtu. Wystarczy, że wstawisz owoce do piekarnika i nim skończysz poranną krzątaninę, danie będzie gotowe. Upieczony z miodem i doprawiony tymiankiem lub innymi ziołami może być dodatkiem do różnego rodzaju pieczonych mięs.

Przepis: Pieczone grejpfruty z cynamonem Cytrusy w nietypowym wydaniu, idealne do podania jako deser. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 2 Składniki 1 grejpfrut

szczypta soli

4 łyżeczki cukru lub miodu

1/2 łyżeczki cynamonu Sposób przygotowania Uszykuj owoceGrejpfruta dobrze umyj, przekrój na pół. Połówki ułóż w naczyniu żaroodpornym. Dopraw szczyptą soli, posmaruj miodem lub posyp cukrem, posyp cynamonem. Upiecz grejpfrutyGrejpfruty włóż do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni Celsjusza. Zapiekaj ok. 20-30 minut, aż cukier lub miód lekko się skarmelizuje. Podawaj od razu.

Czytaj też:

Zmiksuj banana z grejpfrutem i dodaj jeszcze jeden składnik. Ten koktajl dodaje energii!