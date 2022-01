10 prostych pomysłów na zdrowe kanapki z awokado. Niektóre dodatki cię zaskoczą

Awokado ma łagodny smak i wiele osób uważa, że jest po prostu mdłe. Lepiej podejść do tego inaczej: dzięki neutralnemu smakowi awokado daje ogromne możliwości do wykorzystania go w kuchni. Warto je jeść, bo awokado, choć kaloryczne jest źródłem cennych kwasów tłuszczowych, witamin i mikroelementów.

Jak zrobić dobrą kanapkę z awokado?

Postaw na dobre, pełnoziarniste pieczywo. Możesz zrobić tradycyjną kanapkę, ale wszystkie nasze propozycje nadają się także na grzanki. W zależności od tego, jakie awokado kupisz (twarde czy miękkie i kremowe), możesz je pokroić lub rozgnieść widelcem, aby zrobić szybką pastę do posmarowania chleba. Kluczowe do zrobienia dobrej kanapki z awokado są dodatki, które wydobędą smak owocu i dodadzą całości charakteru. Te najbardziej klasyczne to sok z cytryny i limonki czy czosnek. Z dodatkami do awokado można eksperymentować i z podanych przez nas propozycji tworzyć własne, kanapkowe kompozycje.

10 pomysłów na kanapki z awokado

Kanapka z awokado i tuńczykiem



Prościej się nie da: rozgniecione, doprawione solą i sokiem z cytryny awokado rozsmaruj na kanapce, połóż kawałki tuńczyka z puszki, czerwoną cebulkę i posyp zieloną pietruszką. Dopraw świeżo mielonym pieprzem, skrop odrobiną soku z cytryny i gotowe!



Kanapka z awokado, kozim twarożkem i kawałkami granatu



Efektowna i zdrowa. Ułóż na kanapce plastry awokado, dodaj pokruszony kozi twarożek, posyp ziarenkami granatu. Dopraw solą i pieprzem.



Kanapka z awokado i jajkiem w koszulce



To prawdziwy klasyk, bo awokado i jajko to duet idealny. Na kanapkę wystarczy położyć kawałki awokado, a na to jajko w koszulce, lekko nacięte, aby wypływało z niego żółtko. Możesz dodać ulubione zielone liście, nasiona słonecznika lub dyni, dopraw solą i pieprzem i zdrowe śniadanie gotowe!



Kanapka z awokado i orzechami



Rozdrobnione awokado, a na to połówki orzecha włoskiego, wiórki sera i koperek. Sól, pieprz do smaku i nic więcej nie trzeba. Zamiast orzechów możesz także dodać prażone pestki dyni.



Kanapka z awokado, twarożkiem i pomidorami



Kanapkę posmaruj twarożkiem. Awokado pokrój w kostkę, pomidorki koktajlowe przekrój na połówki i wymieszaj w misce razem z odrobiną oliwy, soku z cytryny, bazylią i oregano. Taką sałatkę ułóż na twarożku.



Kanapka z awokado i jajecznicą



Szybkie i proste: wystarczy rozgniecione awokado i na to jajecznica w ulubionej wersji, sól i pieprz. Wspominaliśmy już, że awokado i jajko to duet idealny?



Kanapka z awokado i buraczkowym hummusem



Hummus z dodatkiem buraków (do hummusu wystarczy dodać pieczonego buraka) jest podstawą tej kanapki. Na hummusie ułóż buraki, wszystko posyp, w zależności od upodobań, czarnuszką lub czarnym sezamem. Do hummusu możesz także dodać ćwikłę z chrzanem.



Kanapka z awokado i cieciorką



Zrób pastę z awokado, soku z limonki, drobno posiekanej pietruszki i odrobiny rozgniecionego czosnku. Cieciorkę przesmaż na patelni z oliwą, czosnkiem i suszonymi ziołami i ziarnami sezamu. Wyłóż gorącą cieciorkę na kanapki posmarowane pastą z awokado.



Kanapka z awokado i pieczarkami



Rozgniecione awokado to baza kanapki. Na to połóż przesmażone pieczarki (wystarczy je pokroić w plasterki i usmażyć na odrobinie oleju). Dopraw, solą, pieprzem, udekoruj ulubionymi kiełkami.



Kanapka z awokado i łososiem



Łosoś idealnie łączy się z awokado. W każdej postaci to smaczne i zdrowe połączenie. My proponujemy kanapkę z awokado, wędzonym na zimno łososiem, liśćmi szpinaku, świeżym ogórkiem. Przed podaniem skrop wszystko cytryną, dopraw pieprzem i posyp sezamem.

Co jeszcze można zrobić z awokado?

Kanapka z awokado to nie muszą być tylko wytrawne dodatki. Możesz też zrobić ją na słodko, smarując pieczywo zdrowym kremem czekoladowym z awokado. Możesz zjeść grzankę z ciemnego pieczywa z takim kremem, albo urozmaicić go dodatkami. Świetnie się tu sprawdzą owoce jagodowe (borówki, truskawki czy maliny), plasterki banana, kawałki cytrusów. Krem możesz także posypać prażonymi orzechami i ziarnami. Dobrze się będzie komponować z chudym twarożkiem czy konfiturą z pomarańczy. Jeśli lubisz oryginalne połączenia, na kanapce z kremem czekoladowym połóż plasterki ostrej papryczki.

