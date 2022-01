Przepis na surówkę z buraków i marchewki. Dwa dodatki sprawią, że będzie wyjątkowa

Domowe surówki to sposób na urozmaicenie diety i włączenie do jadłospisu zalecanych porcji warzyw. Proponujemy, aby połączyć dwa warzywa: buraki i marchewkę. W duecie stworzą nie tylko zdrowe, ale też ładne danie, ze względu na energetyczny kolor sałatki. Do tego dodaj owoc granatu i orzechy, a zwykła surówka zamieni się w danie, które możesz zaserwować także na przyjęciu.

Co daje połączenie buraka i marchewki?

Te dwa warzywa powinny być obowiązkowe w sezonowym menu na jesień i zimę. Buraki są źródłem witaminy C, witamin z grupy B, a także potasu, magnezu, wapnia, cynku i żelaza. Z kolei marchew zawiera witaminy A, C, D, E oraz witaminy z grupy B, do tego wapń, magnez, fosfor, żelazo, miedź, jod, cynk i potas. Oba warzywa są bogate w błonnik, co sprawia, że doskonale poprawiają metabolizm i regulują pracę jelit. Jedzenie buraków i marchewki pomaga także utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi, wspiera pracę serca, obniża poziom cholesterolu we krwi. Oba warzywa mają także doskonały wpływ na urodę: poprawiają stan skóry, włosów i paznokci, a sama marchewka dodatkowo sprzyja zdrowiu wzroku.

Jak zrobić surówkę z buraka i marchewki?

Przygotowanie tej surówki jest banalnie proste: wystarczy zetrzeć warzywa. Jeśli nie masz czasu na gotowanie buraków, kup już gotowe. Do surówki pasuje sos winegret. My proponujemy, aby dodać do surówki owoc granatu i orzechy włoskie, ale to nie jest jedyna możliwość. W takim zestawieniu sprawdzą się także świeże maliny (ułóż je na gotowej surówce), kawałki pomarańczy i orzechy pistacjowe.

Przepis: Surówka z buraków i marchewki Surówka jest znakomitym dodatkiem do obiadów, ale sprawdzi się także na przyjęciach. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Wegańska Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki 2 ugotowane buraki

2 surowe marchewki

1/2 granatu

garść posiekanych orzechów włoskich

sok z połowy cytryny, 3-4 łyżki oliwy, pół łyżeczki miodu, sól, pieprz Sposób przygotowania Zetrzyj warzywaUgotowane buraki i surową marchewkę zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Z połowy granatu wyjmij czerwone ziarenka. Zrób sos i uszykuj surówkęZ oliwy, soku z cytryny, miodu, soli i pieprzu zrób sos do surówki. Warzywa, kawałki granatu i sos wymieszaj razem w misce. Orzechy upraż na suchej patelni i posyp nimi surówkę.

