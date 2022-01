Hummus z buraków. Prosty przepis na zdrowy dodatek do kanapek

Hummus przebojem wdarł się na polskie stoły. To szybka i bardzo zdrowa przekąska. Podstawowa wersja daje ogromne możliwości łączenia jej z różnymi dodatkami, np. z burakiem.

Co to jest hummus i jakie ma wartości odżywcze?

Hummus to pasta zrobiona z gotowanej ciecierzycy i pasty tahini oraz oliwy i czosnku, doprawiona sokiem z cytryny i solą, czasem kminem rzymskim. Jest używana jako pasta do różnego rodzaju pieczywa. 100 g hummusu ma ok. 170 kalorii. Jest źródłem witamin A, C, K oraz witamin z grupy B. Dostarcza także szeregu mikroelementów, m.in. żelaza, wapnia, cynku, selenu, magnezu czy potasu. Jest źródłem białka i błonnika.

Hummus doskonale sprawdzi się w dietach odchudzających, ponieważ wspiera metabolizm i ułatwia trawienie. Jest szczególnie wskazany dla osób, które chcą zadbać o mocne kości i mają tendencje do anemii.

Jak zrobić hummus z buraka i jak go podawać?

Do tradycyjnego hummusu wystarczy dodać pieczonego lub gotowanego buraka. Burak to jedno z najzdrowszych polskich warzyw, a hummusowi dodaje nie tylko smaku, ale spektakularnego koloru. Gotową pastę można przechowywać w lodówce do tygodnia. Warto ją polać wówczas z wierzchu oliwą.

Hummus można podawać na kanapkach, grzankach, ale też jako dip do warzywnych przekąsek. Hummus jest świetnym pomysłem na zdrowy dodatek do imprezowych przekąsek (warto wtedy przygotować kilka wersji smakowych pasty: oprócz buraczanej, np. z curry czy szpinakiem, aby różniły się kolorami) Co ważne dla osób na diecie wegańskiej czy wegetariańskiej jest to danie stuprocentowo roślinne.

Przepis: Hummus z buraków Tradycyjny hummus z dodatkiem buraków pasuje do kanapek i warzywnych przekąsek Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Wegańska Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki puszka cieciorki

2 łyżki pasty tahini

1 ugotowany lub upieczony burak

ząbek czosnku

sok z cytryny, oliwa z oliwek, sól Sposób przygotowania Przygotuj składnikiBuraka obierz ze skórki i pokrój na mniejsze kawałki. Cieciorkę odsącz z wody. Zmiksuj składnikiCieciorkę, pastę tahini, buraka i czosnek, oraz dodatki: sok z cytryny, odrobinę oliwy i sól zmiksuj. Hummus podawaj skropiony oliwą z oliwek.

