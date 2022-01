Sałatka z mango i awokado. Zdrowe danie, które zrobisz w 10 minut

Kremowe i łagodne awokado, a do tego soczyste i pełne charakteru mango. Wystarczy jeszcze garść rukoli, chrupiące orzechy i superzdrowa sałatka gotowa.

Dlaczego warto jeść mango?

Mango to źródło wielu witamin, m.in. A, C, K i witamin z grupy B. Zawiera także magnez, żelazo, fosfor i selen. Mango jest również pełne błonnika, a także polifenoli, czyli związków roślinnych, które działają jako doskonałe przeciwutleniacze. Jedzenie tego owocu spowalnia procesy starzenia, zmniejsza ryzyko chorób serca, sprzyja odchudzaniu i reguluje metabolizm. Mango pomaga dbać o zdrowe oczy i wzmacnia odporność.

Jak zrobić dobrą sałatkę z mango i awokado?

Mango doskonale nadaje się do sałatek. Świetnie łączy się z awokado, które jest jednym z najzdrowszych owoców, m.in. przez zawartość cennych tłuszczów. Taki duet możesz urozmaicić na wiele sposobów. W naszym przepisie dodatkami są rukola i orzechy. Ale to nie jest jedyna możliwość. Do mango i awokado można dodać także ostrą papryczkę, czerwoną cebulę, wędzonego łososia, krewetki albo kawałki pieczonego kurczaka. Potrawę można urozmaicić, dorzucając kiełki i chrupiące nasiona dyni lub słonecznika. Sprawdzą się także orzechy piniowe, niesolone pistacje czy orzechy nerkowca. Sałatkę wystarczy doprawić odrobiną oliwy i soku z cytryny.

Przepis: Sałatka z mango i awokado Pełna witamin sałatka na każdą okazję. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Wegańska Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 awokado

1 mango

2 garści rukoli

50 g orzechów włoskich

oliwa, sok z cytryny, sól Sposób przygotowania Pokrój mango i awokadoMango i awokado obierz i pokrój na kawałki. Mogą to być plasterki, albo kostka. Upraż orzechy, zrób sałatkęOrzechy posiekaj i praż przez chwilę na suchej patelni. Na talerzu ułóż rukolę, awokado i mango. Skrop oliwą, sokiem z cytryny, dopraw solą i posyp orzechami.

