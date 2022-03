Syrniki czyli ukraiński przysmak. Twarogowe placuszki idealne na obiad i deser

Można zajadać się z nimi bez żadnych dodatków, ale świetnie smakują podane z owocami czy innymi dodatkami. Syrniki robi się bardzo łatwo. Na Ukrainie są traktowane jako główne danie podawane na słodko, ale można je także zaserwować jako oryginalny deser.

Różne wersje przepisu na ukraińskie syrniki

Podstawą placuszków jest twaróg. Większość ukraińskich gospodyń dodaje do placuszków odrobinę kaszy manny, ale można ją zastąpić także mąką, w wersji bez glutenu – jedną z mąk bezglutenowych (np. mąką gryczaną). Syrniki smaży się na oleju, ale jeśli zależy ci na mniejszej kaloryczności tego dania, możesz placuszki również upiec. Nasz przepis to syrniki z rodzynkami, ale możesz ten składnik również pominąć.

Z czym można podawać syrniki?

Syrniki smakują dobrze zarówno na zimno jak i na gorąco. Można je podawać z cukrem pudrem, miodem, ulubionym syropem (np. syropem klonowym albo sokiem z malin). Będą świetnie smakowały ze śmietaną i owocami, w zdrowszej wersji warto zastąpić śmietanę naturalnym jogurtem. Tak naprawdę z dodatkami można eksperymentować dokładnie tak, jak z dodatkami do tradycyjnych naleśników na słodko – najmłodszym z pewnością posmakują w wersji z kremem czekoladowym (wypróbuj nasz przepis na zdrowy krem czekoladowy z awokado).

Twarogowe placuszki doskonale się sprawdzą jako sycąca przekąska do szkoły czy do pracy. Przed nami piknikowy sezon – syrniki warto spakować do plecaka, będą idealne do zjedzenia podczas przystanku na pieszej czy rowerowej wycieczce, albo po prostu jako proste danie do zabrania na plenerowy posiłek.

Przepis: Ukraińskie syrniki Słodkie placuszki serowe to tradycyjne, ukraińskie danie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Ukraińska Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 3 Składniki 300 g twarogu

1 jajko

1 łyżka cukru + cukier waniliowy

5-6 łyżek kaszy manny + kasza manna do obtaczania placuszków

50 g rodzynek

szczypta soli

olej do smażenia Sposób przygotowania Zmiksuj składniki, namocz rodzynkiTwaróg, jajko, kaszę, cukier, cukier waniliowy, szczyptę soli – to wszystko zmiksuj na gładką masę i odstaw na 15-20 min. Rodzynki zalej wrzątkiem i także odstaw. Po tym czasie odsądz rodzynki z wody i dodaj do ciasta. Smaż placuszkiDziel ciasto na kawałki i formuj z niego niewielkie placuszki. Obtaczaj w suchej kaszy mannej. Smaż na rozgrzanym oleju z obu stron na złoto.

