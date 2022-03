Ukraińskie pierogi z ziemniakami i koperkiem. Sycące i zaskakująco smaczne

Takie pierogi można podać na obiad czy kolację. To bardzo proste i sycące danie dla całej rodziny. Farsz ziemniaczano-koperkowy jest popularny w Ukrainie, ale znany także we wschodniej Polsce.

Dlaczego warto dodać koperek do pierogów?

Koperek daje temu daniu nie tylko charakterystyczny smak. Koperek ma wiele właściwości zdrowotnych. Jest znany z działania wspomagającego trawienie, a zawarte w koperku olejki eteryczne pobudzają perystaltykę jelit i wydzielanie soków trawiennych. Koperek pomaga budować odporność i wykazuje działanie antybakteryjne. Dlatego, jeśli lubisz koperek, nie żałuj go sobie!

Jak zrobić ukraińskie pierogi z ziemniakami i koperkiem?

Ciasto na same pierogi możesz zrobić według naszego przepisu, lub swojego własnego, sprawdzonego przepisu na pierogowe ciasto. Możesz także przygotować pierogi w wersji bezglutenowej. Sekretem dania jest farsz z gotowanych ziemniaków i świeżego koperku. Nie bój się dodać całego, dużego pęczka koperku, bo to koperek nadaje temu daniu wyrazu. Smak dodatkowo podkręca smażona cebulka, ale jeśli chcesz obniżyć kaloryczność dania lub unikasz smażonych produktów – możesz z niej zrezygnować (chociaż wersja z cebulką jest zdecydowanie lepsza, ale to też kwestia gustu).

Jak podawać ukraińskie pierogi z koperkiem?

Pierogi można na kilka sposobów. Posyp je koperkiem i podaj z kwaśną śmietaną (lub jogurtem naturalnym) albo podaj okraszone podsmażoną cebulką. Pierogi świetnie smakują podawane z wody, ale można je także odsmażać, rumieniąc skórkę na złoto. Możesz je podawać w towarzystwie warzywnych surówek.

Przepis: Ukraińskie pierogi z koperkiem Tradycyjne danie znane w Ukrainie i na terenach wschodniej Polski Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 2,5 - 3 szklanki mąki pszennej

małe jajko lub łyżka śmietany

gorąca woda, sól

FARSZ

ok. 1 kg ugotowanych ziemniaków

2 cebule

pęczek koperku

sól, pieprz

olej do smażenia Sposób przygotowania Przygotuj farszZiemniaki przeciśnij przez praskę, koperek posiekaj. Cebulę pokrój drobno i przesmaż na oleju. Wymieszaj wszystko, dopraw sola i pieprzem. Zrób ciastoZagnieć ciasto na pierogi: wysyp mąkę, dodaj jajko (lub śmietanę) i dolewaj gorącej wody (na początku możesz mieszać ciasto widelcem), dodaj szczyptę soli. Zagniataj ciasto ok. 10 minut, przykryj i odstaw, aby chwilę „odpoczęło”. Rób pierogiCiasto rozwałkuj, szklanką lub foremką wycinaj koła. Nadziewaj farszem i zalepiaj. Gotuj w osolonej wodzie ok. 2-3 minut od wypłynięcia.

Czytaj też:

Syrniki czyli ukraiński przysmak. Twarogowe placuszki idealne na obiad i deser Subskrybuj Wprost i wesprzyj dzieci poszkodowane na wojnie w Ukrainie Pomagam