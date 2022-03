Zielona herbata z kwiatami. Jakie wiosenne kwiaty możesz wrzucić do filiżanki?

Herbatka ze świeżymi kwiatami ma nie tylko wyjątkowy aromat, ale jest niezwykle efektowna. Można podać ją gościom, albo zrobić tylko dla siebie.

Jakie kwiaty można dodawać do herbaty?

Lista kwiatów, które możesz dodać do herbaty, jest długa. To jadalne kwiaty, które znajdziesz we własnym ogrodzie i na łące. Do herbaty możesz dodać między innymi te kwiaty:

kwiaty forsycji

bratki

stokrotki

kwiaty drzew owocowych (np. jabłoni czy wiśni)

kwiaty bzu

fiołki

jaśmin

Ważne, aby kwiaty, które zbierasz, pochodziły z pewnego źródła. Nie nadają się do tego kwiaty z kwiaciarni, ponieważ nie masz wiedzy, czym były nawożone. Idealnie jeśli masz własny ogród. Niektóre rośliny możesz wyhodować na parapecie czy balkonie. Dzikie kwiaty zbieraj z dala od ruchliwych ulic.

Jak zrobić herbatę z kwiatami?

Zieloną herbatę zalej wodą o temperaturze 70-80 stopni Celsjusza. Zaparzaj kilka minut i po tym czasie dodaj kwiaty. Do takiej wiosennej herbatki możesz też wykorzystać herbatę białą lub jedną z delikatnych herbatek ziołowych – np. rumiankową czy lipową. Najlepiej takiej herbaty nie słodzić, jeśli jednak wolisz słodkie smaki, posłodź napój odrobiną delikatnego miodu (np. akacjowego lub wielokwiatowego).

Czy zielona herbata z kwiatami jest zdrowa?

Wielu uważa, że zielona herbata to najzdrowszy napój świata. Ma działanie przeciwnowotworowe, wspomaga prace serca, działa przeciwmiażdżycowo, reguluje ciśnienie, obniża poziom cukru we krwi i oczyszcza organizm z toksyn. Dodatek wiosennych kwiatów nada jej nie tylko delikatnego smaku, ale też wzmocni dobroczynne działanie. Dla przykładu kwiaty forsycji będą wsparciem dla odporności i zadziałają lekko moczopędnie, kwiaty jabłoni pomogą uregulować ciśnienie i sprawdzą się przy kłopotach z trawieniem, a w stokrotki zadziałają wykrztuśnie i będą pomocne przy infekcjach górnych dróg oddechowych.

