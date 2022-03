Zrób koktajl z rzeżuchą. Na odporność i zdrowe jelita

Koktajl z rzeżuchą to prosty sposób na zdrowy, wiosenny i lekki posiłek. To ty decydujesz, czy wolisz bardziej gęsty koktajl (wtedy możesz go zjeść jako zupę) czy jednak rzadszy, dodając wtedy więcej wody.

Dlaczego warto jeść rzeżuchę?

Ta niepozorna roślinka ma naprawdę wielką moc, dzięki zawartym w niej witaminom, mikro i makroelementom. Rzeżucha ma właściwości antyoksydacyjne (m.in. dzięki wysokiej zawartości witaminy C), chroni przed przedwczesnym starzeniem się i pomaga uszczelniać naczynia krwionośne. Jednocześnie działa odkażająco i wspiera odporność organizmu. Dzięki zawartości luteiny wpiera także zdrowy wzrok.

Rzeżucha powinna znaleźć się w diecie osób, które chcą zrzucić zbędne kilogramy. Jej jedzenie pomaga regulować pracę jelit, ale też normalizować poziom cukru we krwi. Jest polecana osobom z anemią.

Koktajl na zdrowe jelita i odporność

Zdrowy koktajl z dodatkiem rzeżuchy najlepiej zrobić na bazie naturalnego jogurtu. Dodatek ogórka, jabłka i szpinaku sprawi, że będzie pełen cennego błonnika. Sam jogurt doskonale wpływa na pracę jelit, a koktajl pomoże w problemach z zaparciami. Jeśli jesteś na diecie redukującej wagę, zjedz to danie jako gęsty, wiosenny chłodnik. Możesz wówczas dodać do niego pokrojoną drobno rzodkiewkę oraz kawałki kolorowej papryki.

Do dekoracji koktajlu możesz użyć nie tylko samej rzeżuchy. Świetnie sprawdzą się tu zdrowe kiełki lub różnego rodzaju mikrozioła. Możesz też wykorzystać jadalne kwiaty – w tym zestawieniu sprawdzi się, chociażby bogata w rutynę i wzmacniająca odporność forsycja.

Przepis: Wiosenny koktajl jogurtowy z rzeżuchą Pełen witamin koktajl z rzeżuchą, ogórkiem i szpinakiem. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 2 Składniki 400 ml naturalnego jogurtu

1 jabłko

1 ogórek

szklanka liści szpinaku

garść rzeżuchy

woda (opcjonalnie)

szczypta soli Sposób przygotowania Przygotuj składnikiJabłko pokrój w kostkę, ogórka obierz i pokrój na mniejsze kawałki. Zrób koktajlZmiksuj jogurt, ogórki, szpinak, jabłko i część rzeżuchy. Jeśli koktajl jest zbyt gęsty, dodaj wody. Dopraw odrobiną soli, podawaj udekorowane resztą rzeżuchy.

Czytaj też:

Jak wyhodować idealną rzeżuchę? Potrzebujesz na to tydzień