Przepis na niskokaloryczne babeczki wielkanocne. Palce lizać!

Wielkanoc to czas na słodkości! Po okresie skromnego jedzenia w czasie Wielkiego Postu smakują one jeszcze lepiej. Mimo to warto nadal trzymać umiar i wybierać zdrowe, niskokaloryczne produkty. O zdrowie przecież musimy dbać cały rok – nie tylko przed świętami.

Przedstawiamy zatem przepis na słodycze, które nie narażą gości na wyrzuty sumienia. Będą idealne tuż po śniadaniu wielkanocnym, a także w pozostałe świąteczne dni. Do ich przygotowania możesz zaangażować też dzieci. Cały pomysł polega na tym, by ciasto z małą ilością cukru udekorować kakaowym kremem i świątecznymi jajeczkami z czekolady. Dzięki temu wygląda świątecznie, ale też nie zawiera ogromu kalorii.

Babeczki wielkanocne

Przepis: Czekoladowe babeczki wielkanocne Szybki przepis na babeczki wielkanocne z kremem kakaowym i ozdobnymi jajkami. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 6 Składniki 125 g mąki pszennej

25 g gorzkiego kakao

1 łyżeczka proszku do pieczenia

175 g cukru pudru

1 jajko

100 ml mleka

3 łyżki oleju roślinnego

75 g masła

1 łyżka sypkiego kakao

3 łyżki mleka

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

czekoladowe jajeczka Sposób przygotowania Nastaw piekarnikRozgrzej piekarnik do 180 ° C. Wyłóż 6-otworową blachę do babeczek papierowymi papilotkami. Przygotuj masęUmieść suche składniki: mąkę, kakao, proszek do pieczenia i cukier puder (75 gramów) w misce. W drugiej misce wymieszaj jajko, mleko i olej roślinny. Delikatnie połącz ze sobą obie masy. Upiecz babeczkiPrzełóż mieszaninę do papilotek i piecz przez 20 do 25 minut, aż będą dobrze wyrośnięte i upieczone w środku – możesz to sprawdzić, wkładając patyczek w środek babeczek. Odstaw babeczki do ostygnięcia na kratce. Przygotuj krem kakaowyRozpuść masło, mieszając je z łyżką kakao, a następnie dodaj cukier puder (100 gramów), mleko i ekstrakt waniliowy. Miksuj do uzyskania puszystej konsystencji. Udekoruj babeczkiOdetnij wierzch babeczek i nałóż łyżką trochę kremu na wierzchu. Następnie ułóż na kremie czekoladowe jajeczka do dekoracji.

Dlaczego warto spożywać kakao?

Kakao to zdrowy zamiennik wysokokalorycznej czekolady. Nie ma ono dodanego cukru, więc może mieć gorzki smak. Ale może ono jednocześnie łatwo pozwolić na to, aby coś smakowało czekoladowo i dekadencko i dawało wiele korzyści zdrowotnych bez dodatku cukru. Kakao najczęściej występuje w postaci proszku, ale można je również znaleźć w łuskanych, pokruszonych i prażonych ziarnach kakaowych.

Czytaj też:

Wielkanocne baranki – przepis. O dziwo nie jest trudnyCzytaj też:

Jak wyhodować idealną rzeżuchę? Potrzebujesz na to tydzień