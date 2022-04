Uniwersalny i zdrowy sos z awokado, który pasuje niemal do wszystkiego

Podstawowy przepis na ten sos, który proponujemy, wymaga ta naprawdę zmiksowania jogurtu i awokado i doprawieniem wszystkiego sokiem z cytryny i solą. To dodatek, który możesz dodać do wielu potraw, ale możesz też, w zależności od potrzeb i upodobań, eksperymentować z podstawowym przepisem.

Dlaczego połączenie jogurtu i awokado jest zdrowe?

Jogurt naturalny to m.in. cenne źródło białka, wapnia czy witamin z grupy B. Jak każdy zakwaszany produkt mleczny ma pozytywny wpływ na mikroflorę jelit i wspomaga metabolizm. Dodatkowo jogurt wspomaga zdrowie kości. Awokado z kolei dzięki witaminom, mikroelementom i innym składnikom pomaga regulować ciśnienie, wspiera pracę serca, obniża cholesterol i upiększa skórę.

Do czego można dodać sos jogurtowy z awokado?

Tak naprawdę sos jogurtowy z awokado możesz dodać do wszystkiego: do sałatki, do kanapek, do mięs, ryb, pieczonych i surowych warzyw, a nawet do pizzy. Sos można przechowywać w lodówce maksymalnie kilka dni (nie zapomnij o soku z cytryny, inaczej sos ściemnieje).

W zależności od tego, do czego chcesz wykorzystać sos, ale też od własnych upodobań smakowych, podstawowy przepis na sos możesz wzbogacać o ulubione dodatki. Do sosu jogurtowego z awokado możesz dodać czosnek, czosnek niedźwiedzi, natkę pietruszki, kolendrę, garść liści szpinaku, a cytrynę możesz z powodzeniem zastąpić limonką (jeśli lubisz cytrusowy posmak, dodaj do sosu otartą z cytryny lub limonki skórkę). Smak możesz także podkręcać przyprawami takimi jak kolorowy pieprz, pieprz ziołowy, kurkuma czy curry.

Przepis: Sos jogurtowy z awokado Idealny jako dodatek do sałatek, mięs, warzyw, kanapek i pizzy. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 8 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 awokado

szklanka jogurtu naturalnego

sól

odrobina soku z cytryny Sposób przygotowania Przygotuj awokadoAwokado przekrój na pół, usuń pestkę i wybierz owoc ze skórki. Skrop cytryną, aby awokado nie ciemniało. Zmiksuj składnikiZmiksuj na gładko awokado z jogurtem i odrobiną soli. Możesz dodać więcej soku z cytryny.

Czytaj też:

Awokado pieczone z jajami przepiórczymi. Zdrowe i sycące danie