Wegański majonez z mleka sojowego. Jak zrobić domowy majonez bez jajek?

Tradycyjny majonez robi się z oleju i żółtka jaj. Ale zrobienie pysznego majonezu bez jajek jest możliwe. To opcja dla osób, które z różnych powodów nie mogą jeść jajek (np. alergie i nietolerancje pokarmowe) lub są na dietach roślinnych.

Czym zastąpić jajko w majonezie?

Pomysłów na roślinny majonez jest wiele: można go zrobić z tofu, grochu i orzechów nerkowca. Ale jeden z najbardziej zbliżonych w smaku i konsystencji do tradycyjnego majonezu zrobisz, wykorzystując mleko sojowe. Co ważne, musi to być koniecznie niesłodzone mleko sojowe. Oczywiście jajko w tradycyjnym przepisie nadaje majonezowi charakterystyczny posmak. Aby uzyskać go w majonezie roślinnym, dodaj czarnej soli kala namak, która ma jajeczny posmak.

Jak zrobić wegański majonez?

Sekretem jest odpowiednio długie miksowanie, dlatego tu warto uzbroić się w odrobinę cierpliwości. Długie miksowanie/ubijanie majonezu pozwoli nadać mu odpowiednią konsystencję. Majonez można doprawiać według swoich upodobań – dodając mniej lub więcej musztardy, soli i pieprzu. Do zrobienia wegańskiego majonezu należy wybrać olej o delikatnym, neutralnym smaku – rzepakowy, winogronowy lub ryżowy.

Do czego wykorzystać wegański majonez?

Wegański majonez możesz używać dokładnie tak samo, jak ten tradycyjny. Sprawdzi się jako dodatek do kanapek, sałatek, warzywnych pasztetów czy pieczonych warzyw. Na bazie majonezu wegańskiego możesz też zrobić pyszne sosy: wystarczy dodać ulubione składniki, np. czosnek, zioła czy koperek.

Przepis: Wegański majonez z mleka sojowego Majonez roślinny bez jajek. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Wegańska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 6 Składniki 100 ml mleka sojowego

100 ml oleju (rzepakowy lub winogronowy)

łyżeczka płatków drożdżowych

ok. pół łyżeczki soli kala namak

łyżeczka octu jabłkowego

łyżeczka musztardy

biały pieprz Sposób przygotowania Zmiksuj mleko z częścią składnikówZmiksuj blenderem mleko z octem. Miksuj chwilę (mleko już powinno lekko zgęstnieć). Dodaj sól, musztardę i płatki drożdżowe i ponownie zmiksuj. Dodawaj olejWlewaj cienkim strumieniem olej i dalej blenduj. Miksuj ok. 8-12 minut, aż majonez nabierze odpowiedniej konsystencji.

