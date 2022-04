Najprostszy przepis na domowy zakwas na żurek. Idealny na Wielkanoc

Wiele osób nie wyobraża sobie wielkanocnego śniadania bez tradycyjnego żurku. Najlepszy i najzdrowszy jest ten zrobiony z domowego zakwasu, bez żadnych zbędnych dodatków.

Jak zrobić idealny zakwas na żurek?

Sekretem jest odpowiednia mąka. Musi to być mąka żytnia razowa typ 2000. Tak naprawdę oprócz tego wystarczy kilka obranych ząbków czosnku, ziarna ziela angielskiego, liście laurowe i oczywiście ciepła woda. Wiele osób pyta, gdzie postawić naczynie z robiącym się zakwasem. Na pewno nie do lodówki. Powinno stać w ciepłym miejscu (w temperaturze pokojowej). Istotny jest też dobór naczynia – może to być tradycyjny kamienny garnek albo szklany słój. Ważne, aby przed nastawieniem zakwasu dobrze go umyć i sparzyć wrzątkiem.

Zakwas powinien być gotowy już po 5 -6 dniach. Można nieco przyspieszyć ten proces dodając do nastawu kromkę chleba żytniego razowego, jednak nie jest to konieczne. Jeśli nie masz pewności, że jest to rzeczywiście chleb żytni na mące typu 2000, lepiej zrezygnuj z tego dodatku.

Jak zrobić żurek na zakwasie?

Z zakwasu zrobisz zarówno tradycyjny żur wielkanocny, jak i wersję bezmięsną żurku. Zakwas po prostu dodajemy do wywaru. W tradycyjnej wersji może on być zrobiony np. na wędzonych kościach i białej kiełbasie, w wersji wege wystarczy po prostu dobry bulion warzywny. Można to zrobić w proporcjach 1:1, ale intensywność żuru można samodzielnie regulować. Żur koniecznie dopraw solą i majerankiem, który także nada mu charakterystycznego smaku, a jednocześnie – szczególnie jeśli jesz tradycyjny żur z białą kiełbasą – wspomoże trawienie.

Przepis: Zakwas na żurek Zakwas na tradycyjny wielkanocny żurek. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 l ciepłej wody

1,5 szklanki mąki żytniej razowej (typ 2000)

7 ząbków czosnku

5 ziaren ziela angielskiego

5 liści laurowych

opcjonalnie: skórka z chleba razowego Sposób przygotowania Przygotuj zakwasDo kamiennego lub szklanego naczynia wsyp mąkę i zależy ciepłą wodą. Dodaj pozostałe składniki (oprócz chleba) i zamieszaj. Jeśli chcesz do zakwasu dodać chleb, dodaj kawałek kromki na koniec. Odstaw zakwasNaczynie przykryj gazą lub lnianą ściereczką i odstaw na ok 5 dni w ciepłe miejsce.

