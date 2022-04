Nie łącz owoców z mlekiem! To może być katastrofalne w skutkach

Sposób, w jaki jesz owoce i to, z czym je łączysz, ma wpływ na proces trawienia i wchłaniania produktów odżywczych w nich zawartych.

Lista najzdrowszych owoców

Na liście najzdrowszych produktów, polecanych przez dietyków znalazły się:

Jabłka /Częste spożywanie jabłek obniża poziom cholesterolu, co zmniejsza ryzyko chorób serca. Związki fenylowe występujące w skórkach jabłek pomagają zachowywać prawidłowe funkcje komórek i prawidłowy przepływ krwi/.

Kiwi /Oprócz witaminy C, potasu i przeciwutleniaczy w kiwi znajduje się kwas foliowy, magnez i witaminy z grupy B, które poprawiają samopoczucie/.

Banany / Są dobrym źródłem białka, potasu, magnezu, manganu i błonnika. Ich regularne spożywanie pozwala obniżyć poziom cholesterolu/.

Pomarańcze /Są bogate w witaminę C, a dodatkowo, tak jak inne owoce cytrusowe mają właściwości przeciwzapalne, przeciwutleniające i przeciwnowotworowe/,

Śliwki /Mają właściwości przeciwzapalne. Są dobrym źródłem wapnia i magnezu, co wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka osteoporozy. Zarówno świeże jak i suszone śliwki pomagają przyspieszyć przemianę materii i zadbać o zdrowie jelit/.

Sprawdź, z jakimi produktami nie powinno się łączyć owoców

Mleko



Z mlekiem nie powinno się łączyć owoców cytrusowych – wskazują dietetycy. Ta kombinacja zaburza wchłanianie substancji odżywczych zarówno z owoców, jak i mleka może też wywołać dolegliwości żołądkowe. Jeśli mamy jednak nieprzepartą ochotę na takie połączenie, wskazane jest wybranie do koktajlu bardzo dojrzałych owoców i dodanie do niego odrobinę kardamonu, kopru włoskiego lub gałki muszkatołowej, żeby poprawić trawienie.



Kawa

Badania wskazują, że kofeina zawarta w herbacie i kawie blokuje wchłanianie witamin i minerałów zawartych w owocach. Należy więc zachowywać odstępy między piciem tych napojów i jedzeniem owoców.



Gotowane potrawy



Organizm szybko trawi owoce. Czas trawienia gotowanych potraw jest znacznie dłuższy. Dietetycy wskazują, że przerwa między zjedzeniem obiadu a zjedzeniem owoców powinna wnieść minimum 45 minut. Łączenie owoców z gotowanymi potrawami powadzi do ich fermentacji w żołądku, co może powodować wzdęcia.



Suszone owoce



Suszonych owoców lepiej nie łączyć ze świeżymi. Różnią się między sobą zawartością cukru, różny jest też czas ich trawienia.



Superfoods/ moringa



Dietetycy odradzają łączenie owoców z produktami określanymi jako superfoods. Takie połączenia mogą zakłócić wchłanianie produktów odżywczych.Czytaj też:

