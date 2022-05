Superzdrowy sos z pokrzywą. Pomoże na anemię i doda urody

Pokrzywa to zdecydowanie jedna z najzdrowszych dzikich roślin. Mało kto jednak wie, jak wykorzystać ją w kuchni. My proponujemy prosty sos jogurtowy z dodatkiem pokrzywy i koperku. To zdrowy i uniwersalny dodatek do dań.

Dlaczego warto jeść pokrzywę?

Pokrzywa jest pełna cennych witamin i innych składników niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jest źródłem witamin A, C, K, witamin z grupy B, ale także żelaza, wapnia, sodu, krzemu, cynku, fosforu, jodu czy magnezu. Pokrzywa działa krwiotwórczo i pomaga osobom cierpiącym na anemię. Ponadto obniża ciśnienie krwi, działa moczopędnie i jest doskonała dla zdrowia skóry i pięknych włosów.

Jak zrobić jogurtowy sos z pokrzywą?

Zrobienie prostego dodatku do dań z pokrzywą zajmie niewiele czasu. Tak naprawdę wystarczy zmiksować jogurt z liśćmi pokrzywy, dodać posiekany koperek i przyprawy.

Świeże liście pokrzywy zawsze warto zlać wrzątkiem, stracą wtedy swoje parzące właściwości. Proporcje składników sosu można regulować według własnego uznania. Jeśli zależy ci na bardziej świeżym smaku, dodaj więcej koperku, jeśli lubisz charakterystyczny smak pokrzywy – nie żałuj jej sobie. Z przepisem można eksperymentować. Do jogurtowego sosu z pokrzywą można dodać np. startego świeżego ogórka, czosnek niedźwiedzi (wtedy liście czosnku najlepiej zmiksować), natkę pietruszki.

Sos doskonale się sprawdzi na przyjęciach z grillem, będzie zdrowym dodatkiem do grillowanych mięs, ryb czy warzyw. Można nim także smarować kanapki, grzanki albo dodać do sałatek.

Przepis: Jogurtowy sos z pokrzywą i koperkiem Orzeźwiający sos do potraw z grilla, kanapek i sałatek. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki duży jogurt naturalny

garść liści pokrzyw

pół pęczka koperku

opcjonalnie: ząbek czosnku

sól, pieprz, odrobina soku z cytryny Sposób przygotowania Uszykuj składnikiLiście pokrzywy sparz krótko wrzątkiem. Koperek posiekaj. Przygotuj sosJogurt zmiksuj z liśćmi pokrzywy, czosnkiem. Dopraw solą, pieprzem, sokiem z cytryny, dodaj drobno posiekany koperek i wymieszaj.

Czytaj też:

Ta roślina to cenne zioło lecznicze i aromatyczna przyprawa. W Polsce jest traktowana jak chwast