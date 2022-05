Domowe wody smakowe bez cukru. Wypróbuj 6 zaskakujących przepisów

Dorosły człowiek powinien wypijać ok. 8 szklanek wody dziennie. Dla wielu to trudne, a jednym ze sposobów na to, aby pić więcej, jest sięganie po wody smakowe. Te kupne nie zawsze zachwycają składem i często są dosładzane. A te domowe? Smakują doskonale, a ty masz pełną kontrolę na tym, co dodajesz do napoju. I co równie ważne: robi się je łatwo i szybko.

Jak zrobić wodę smakową?

Zrobienie domowe wody smakowej jest dziecinnie proste. Wystarczy do wody dorzucić ulubione dodatki. Mogą to być owoce (np. arbuzy, truskawki, cytrusy), świeże zioła (np. mięta, bazylia, rozmaryn, melisa), ale też przyprawy (np. cynamon, goździki, ostra papryczka). Aby woda nabrała smaku, najlepiej odstawić ją na ok. 30 minut.

Jeśli brakuje ci słodyczy, dodaj do wody odrobinę miodu, albo wykorzystaj winogrona: ich dodatek sprawi, że napój będzie słodszy. Możesz też dodać do wody suszone daktyle lub rodzynki. Jednak aby oddały one swoją słodycz, potrzebują nieco więcej czasu. Ważne oby do wód smakowych zawsze dodawać świeże i niezepsute składniki.

6 przepisów na domową wodę bez cukru

Wypróbuj 6 prostych, ale nieoczywistych przepisów na domową wodę.

Woda z gruszką i cynamonem



To coś dla tych, którzy lubią słodycz i korzenne smaki. Do wody wrzuć gruszkę pokrojoną w plasterki i 2-3 laski cynamonu. Możesz też dorzucić kilka plasterków imbiru, goździki i kawałki jabłka.



Woda z ogórkiem i miętą



Kto jeszcze nie próbował tego połączenia, niech szybko nadrabia zaległości! Woda ze świeżym ogórkiem i miętą smakuje wybornie i orzeźwiająco. Do wody możesz także dorzucić limonkę.



Woda z jagodami



Wystarczy pół godziny i woda z dodatkiem jagód nabierze charakterystycznego koloru. Ma delikatny smak, który możesz podkręcić, dodając do napoju świeżą miętę lub cytrynę.

Zaskakujące połączenie uzyskasz, jeśli dodasz do jagód laskę cynamonu.



Woda z truskawkami i pomarańczą



Tak przygotowana woda wygląda i smakuje obłędnie! Wystarczy pokroić umytą pomarańczę w plastry, a truskawki na połówki. Będą tu doskonale pasowały świeże listki melisy.



Woda z ananasem



Tu rządzi prostota. Ananasowa woda jest zarazem słodka i orzeźwiająca. Dla wzmocnienia efektu można dodać do wody nie tylko kawałki ananasa, ale odrobinę soku wyciśniętego z tych owoców.



Woda z ogórkiem i truskawkami



To hit początku lata! Woda w tej wersji zaskakuje kontrastowym połączeniem ogórka i truskawek. Ogórek dodaje świeżości, truskawki słodyczy. Ta wersja wody smakowej doskonale sprawdzi się na letnich przyjęciach.

Jak podawać wodę smakową?

Wodę smakową można przygotować w dużym dzbanku lub słoju, jeśli masz ochotę pić ją cały dzień. To także dobry pomysł na przyjęcia: woda z dodatkami w dzbanku wygląda na stole bardzo efektownie. Wodę smakową można także zabrać do pracy, szkoły czy na trening. Wystarczy dorzucić ulubione składniki do butelki albo bidonu. Butelkę w ciągu dnia wystarczy po prostu uzupełniać wodą.

