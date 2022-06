Zdrowy przepis na lato: grillowane rzodkiewki z ziołami

Znudziły ci się grillowane papryki czy cukinie? Postaw na rzodkiewki! Grilluje je się bardzo łatwo, szybko, można jeść je solo albo dodać do mięs czy innych warzyw lub sałatek. Sprawdzą się też jako dodatek do zdrowych kanapek.

Dlaczego warto jeść rzodkiewki?

Rzodkiewki warto chrupać przez cały sezon. Są niskokaloryczne i mają wiele właściwości zdrowotnych. Są bogate w witaminy i inne cenne dla zdrowia składniki. Pomagają wzmacniać odporność, regulują ciśnienie krwi i poziom cholesterolu, działają antynowotworowo. Wspomagają też pracę jelit i ułatwiają trawienie.

Jak zrobić rzodkiewki z grilla?

Grillowanie rzodkiewek jest bardzo proste i można to zrobić na kilka sposób. My proponujemy marynowane wcześniej rzodkiewki grillowane z dodatkiem czosnku nadziewane na patyczki do szaszłyków, ale można po prostu całe rzodkiewki położyć na grilla razem z innymi warzywami czy mięsem.

Efektownie wyglądają też grilowane rzodkiewki przekrojone na pół. Wtedy czas grillowania może być jeszcze krótszy. Rzodkiewki można też wykorzystać do komponowania oryginalnych szaszłyków. Sprawdzą się np. w towarzystwie kawałków kurczaka (na patyczki można nadziewać na przemian kurczaka, rzodkiewki i ząbki czosnku, a wersji wegetariańskiej zastąpić mięso np. serem haloumi).

Przygotowując potrawy z dodatkiem rzodkiewek, nie zapominaj, że liście rzodkiewki są jadalne i bardzo zdrowe. Można je wykorzystać do letnich sałatek, jako dodatek do twarożku albo zrobić z nich rzodkiewkowe pesto, które pasuje do kanapek i makaronów.

Przepis: Grillowane rzodkiewki Chrupiące rzodkiewki z grilla Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki 2 pęczki rzodkiewki

główka czosnku

pół cytryny

1/4 szklanki oleju rzepakowy

łyżka octu jabłkowego

sól, pieprz, oregano, świeża kolendra

pół łyżeczki miodu Sposób przygotowania Uszykuj rzodkiewkiWymieszaj olej, ocet, miód, sól, pieprz, oregano i posiekaną świeżą kolendrę. Rzodkiewki umyj, odetnij liście, ale zostaw kawałki gałązek na końcu każdej rzodkiewki. Rzodkiewki wrzuć do marynaty z oleju i przypraw na co najmniej 30 minut. Grilluj rzodkiewkiRzodkiewki nadziewaj na patyczki do szaszłyków, na patyczki nadziewaj również ząbki czosnku (nie muszą być obrane). Układaj na ruszcie grilla lub patelni grillowej razem z plastrami cytryny. Grilluj 10-15 minut. Rzodkiewki powinny być lekko zrumienione, ale wciąż chrupiące.

