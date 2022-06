Sałatka Caprese z truskawkami. To zdrowe danie na letnie dni

Ta wersja jest równie zdrowa i zaskakująco smaczna. Sprawdzi się na letnich przyjęciach i jako zdrowy lunch do pracy. Jeśli kochasz truskawki – to danie obowiązkowe do spróbowania.

Co to jest sałatka Caprese?

To jeden z włoskich klasyków. Sałatka Caprese wywodzi się z regionu Kampania w południowych Włoszech. Przyrządza się ją z sera mozzarella, pomidorów i bazylii. Do tego dobra oliwa z oliwek, sól i pieprz. Kolory sałatki nawiązują do barw włoskiej flagi. To danie lekkie i bardzo zdrowe. Kwintesencja kuchni śródziemnomorskiej.

Sałatka Caprese to źródło wielu witamin – witaminy A, witamin z grupy B, witaminy C i E. Porcja sałatki dostarczy także błonnika i cennych składników mineralnych, między innymi wapnia, cynku czy potasu.

Jak zrobić Caprese z truskawkami?

To proste: wystarczy zastąpić pomidory dojrzałymi, soczystymi truskawkami. Smak sałatki można dodatkowo podkręcić odrobiną octu balsamicznego.

Warto pamiętać, że truskawki świetnie komponują się także z wytrawnymi daniami, nie tylko z deserami. Pasują do sałatek ze słonymi serami, dobrze komponują się ze szpinakiem, burakami, pasują do chudych mięs i ryb. Nie jest żadną tajemnicą, że truskawki to jedne z najzdrowszych polskich owoców. Zawierają więcej witaminy C, niż cytryna. Są niskokaloryczne i mają niski indeks glikemiczny. Ich jedzenie wspomaga układ odpornościowy, pomaga regulować ciśnienie krwi i poziom cholesterolu. Ponadto jedzenie truskawek poprawia wygląd skóry i wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Przepis: Sałatka Caprese z truskawkami Pomidory w tradycyjnym przepisie zastąp truskawkami! Efekt cię zaskoczy. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki 2 kulki sera mozzarella

ok. 250 g truskawek

garść świeżych liści bazylii

oliwa z oliwek, sól, pieprz, opcjonalnie: ocet balsamiczny Sposób przygotowania Przygotuj składnikiSer odsącz z zalewy i pokrój w plastry. Listki bazylii umyj i osusz. Truskawki umyj osusz i pokrój. Podaj sałatkęNa talerzu ułóż plastry sera, truskawki, liście bazylii. Skrop oliwą i ewentualnie octem balsamicznym, dopraw solą i pieprzem. Podawaj od razu.

