Prosty przepis na syrop z kwiatów lipy. Pomoże na przeziębienie i gorączkę

Kwiaty lipy można suszyć (suszone kwiaty lipy kupisz w sklepach zielarskich), ale można też wykorzystać świeże kwiaty, aby zrobić z nich domowy syrop. Lipowy syrop jest nie tylko smaczny, ale też zdrowy.

Jakie właściwości mają kwiaty lipy?

Kwiaty lipy są niezastąpione w infekcjach górnych dróg oddechowych, przeziębieniach i grypie. Działają napotnie, więc można je wykorzystać przy gorączce. Działają osłaniająco na błony śluzowe, a to oznacza, że przyniosą ulgę przy bolącym gardle. Zawierają cenne fitosterole, witaminę C i niacynę. Olejek eteryczny kwiatów lipy działa rozluźniająco i uspokajająco.

Jak wykorzystać świeże kwiaty lipy?

Kwiaty lipy najlepiej zbierać w miejscach z dala od ruchliwych ulic i innych zanieczyszczeń. Zbieraj kwiaty w przewiewne kosze. Przed użyciem trzeba je rozłożyć na papierze lub płótnie, aby wyszły z nich owady.

Świeże kwiaty można dodawać do herbaty – wystarczy włożyć 2-3 gałązki do kubka, aby uzyskać wyjątkowy aromat napoju. Fani lipowego smaku i aromatu mogą pogotować kwiaty lipy kilka minut – wtedy aromat będzie jeszcze intensywniejszy. Kwiaty można także wykorzystać do aromatyzowania letnich lemoniad i napojów, można z nich zrobić nalewkę (świeże kwiaty lipy i miód lipowy należy zalać alkoholem, po miesiącu zlać i odstawić na minimum trzy miesiące).

Jak wykorzystać syrop z kwiatów lipy?

Syrop z kwiatów lipy można pić jako napój po rozcieńczeniu wodą. Można nim też słodzić herbatę. Lipowy syrop nadaje się też do deserów – można nim polać naleśniki, racuchy czy lody waniliowe. RADA: Jeśli zależy ci na zmniejszaniu ilości cukru w diecie, możesz użyć nieco mniej cukru do zrobienia syropu – ok. 500 g na litr wody. Jeśli gustujesz w klasycznych, cięższych syropach – zrób go w proporcjach kilogram cukru na litr wody.

Przepis: Syrop z kwiatów lipy Zdrowy syrop, który może być dodatkiem do napojów i deserów. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 1 Składniki świeże kwiaty lipy (mniej więcej litrowy słój)

litr wody

700 g cukru

sok z jednej cytryny Sposób przygotowania Przygotuj kwiaty i syropKwiaty odłóż na papier, aby wyszły z nich owady. Włóż kwiaty do czystego słoja. W garnku zagotuj syrop z wody i cukru, na koniec dodaj sok z cytryny i zalej gorącym syropem kwiaty. Odstaw na dwa dni. Pasteryzuj syropOdcedź syrop od kwiatów, przelej do czystych słoików, zakręć i pasteryzuj (ok. 15-20 minut).

Czytaj też:

Jak zrobić syrop z kwiatów czarnego bzu? Pomoże na przeziębienie, doda słodyczy deserom