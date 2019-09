7 sposobów na nawodnienie organizmu w ciągu dnia

7. Jedz(!) wodę

Żywność o wysokiej zawartości wody, taka, jak ogórek, sałata, seler, rzodkiewka, arbuz, pomidory, szpinak, papryka, truskawki, brokuły, cukinia i inne surowe owoce i warzywa może przyczynić się do zwiększenia codziennego spożycia wody. Jednocześnie należy pić wodę mimo spożywania wodnistych pokarmów.



6. Wybierz ulubione naczynie

Im bardziej podoba ci się twoja butelka lub szklanka na wodę, tym większe jest prawdopodobieństwo, że będziesz z niej korzystać każdego dnia. Picie wody stanie się wówczas przyjemnością, a nie obowiązkiem.



5. Jedz ostre potrawy

Czy zdarzyło ci się sięgać po szklankę wody po spożyciu mocno pikantnych potraw? To jasna wskazówka: poczujesz pragnienie, kiedy będziesz jeść ostre rzeczy. Woda, którą wypijesz, może nie zlikwidować uczucia pieczenia w ustach, ale przyczyni się do lepszego nawodnienia organizmu.



4. Używaj słomek

Istnieje konkretny powód, dla którego napoje w restauracjach są prawie zawsze podawane ze słomkami. Jeśli używasz słomki, zwykle pijesz więcej w krótszym czasie. Zastosuj tę samą sztuczkę w przypadku picia wody, a będziesz dobrze nawodniony, zanim się zorientujesz!



3. Utrzymuj niską temperaturę wody

Według Joanne Larsen, dietetyka z Denver, chociaż preferencje temperaturowe różnią się w zależności od osoby, zazwyczaj ludzie wypijają więcej wody, kiedy jest ona dobrze schłodzona. Dlatego też zainwestuj w sprawną lodówkę, ale jednocześnie dbaj o gardło, by temperatura wody nie przyczyniła się do problemów zdrowotnych.



2. Narysuj oznaczenia na butelce

Niby banał, ale skuteczny. Narysuj na butelce kreski oznaczające, ile wody i do której godziny masz obowiązek wypić w wyznaczonym przedziale czasowym. Postępuj zgodnie z harmonogramem i nie zapominaj o tym, by uzupełniać butelkę.



1. Ustaw przypomnienia w telefonie

Jeśli ciągle zapominasz o wypijaniu zalecanych dawek wody, ustaw w telefonie przypomnienia lub alarmy, aby mogły o stałych porach informować cię o konieczności wypicia szklanki wody w ciągu dnia. Może warto spróbować w tym celu wybrać konkretne utwory o tematyce wodnej? „Hej, bystra woda” czy „Smoke on the water”... oby efekt był dobry!