5 powodów, dla których możesz potrzebować preparatów multiwitaminowych

Bierzesz leki na zgagę

Czasami wszyscy cierpią na zgagę. Ale jeśli weźmiesz pewne leki, takie jak inhibitory pompy protonowej (PPI) w celu kontrolowania przewlekłej zgagi, możesz nie wchłaniać prawidłowo witaminy B12, co może narazić cię na zmęczenie, demencję, trwałe uszkodzenie nerwów i inne. Dlaczego? „Inhibitory pompy protonowej zmniejszają poziom kwasu żołądkowego potrzebnego do wchłaniania naturalnie występującej w pożywieniu witaminy B12” – mówi Elizabeth Ward, autorka książki o zdrowym odżywianiu przed, w trakcie i po ciąży. „Jeśli stosujesz PPI, staraj się uzyskać większość witaminy B12 w postaci suplementów, które nie wymagają kwasu żołądkowego do wchłaniania”.

W twojej rodzinie stan kości nie jest najlepszy

Zdrowie kości może nie być w tej chwili głównym punktem twojego życia, ale jeśli masz w rodzinie historię osteoporozy, mała profilaktyka dzisiaj może mieć duże znaczenie później. Problem w tym, że tylko połowa z nas otrzymuje wapń potrzebny dla utrzymania zdrowych kości. Jeszcze mniej osób spożywa wystarczającą ilość witaminy D niezbędnej do wchłonięcia wapnia. Możesz uzyskać wapń, którego potrzebujesz, pijąc mniej więcej dwie do trzech porcji mleka dziennie, witamina D naturalnie występuje w bardzo niewielu pokarmach. Dobrą wiadomością jest to, że większość multiwitamin dostarcza co najmniej zalecaną dzienną dawkę 600 jednostek witaminy D, a także trochę wapnia.

Wino jest zawsze w twoim menu

Wino może być pełne zdrowego dla serca resweratrolu przeciwutleniającego, ale wyczerpuje kwas foliowy, niezbędną witaminę B, która chroni przed niektórymi nowotworami, depresją i udarem. Nawet jeśli jesz dużo produktów bogatych w kwas foliowy, takich jak szpinak, fasola i szparagi, nadal możesz się nie ustrzec przed utratą tego mikroelementu. Twoja misja: weź multiwitaminę z 400 mikrogramami kwasu foliowego. Ciało łatwiej wchłania tę syntetyczną formę kwasu foliowego, zwłaszcza na czczo. Jeśli planujesz wypić lampkę wina podczas kolacji, weź rano multiwitaminę.

Jesteś na diecie roślinnej

Dieta wegetariańska lub wegańska może być bardzo zdrowa. Ale nie jest bez wyzwań. Weźmy na przykład żelazo. Ponieważ rodzaj żelaza w roślinach może być trudny do wchłonięcia, może być trudne zdobycie całego żelaza potrzebnego do zachowania energii, wytrzymałości i koncentracji. Potem jest witamina B12, występująca tylko w pokarmach dla zwierząt, takich jak mięso, kurczak, ryby i jajka. Jeśli jesteś weganinem, uzyskanie witaminy B12 potrzebnej dla prawidłowego zdrowia mózgu może być prawie niemożliwe. Być może dlatego w jednym z ostatnich badań stwierdzono, że wegetarianie o najściślejszej diecie roślinnej najbardziej cierpieli na depresję.

Myślisz o urodzeniu dziecka

Odżywianie ma kluczowe znaczenie dla płodności – nawet jeśli jesteś mężczyzną. Jest tak ważne, że jedno badanie wykazało, że mężczyźni o najzdrowszej diecie mieli lepszą ruchliwość plemników niż ci, którzy byli na „diecie” złożonej głównie z fast foodów. A jeśli chodzi o kobiety? Aby uzyskać dodatkowy kwas foliowy, żelazo, witaminę C i cynk potrzebne do zdrowej ciąży, American Pregnancy Association zaleca przygotowanie ciała na trzy miesiące do roku przed zapłodnieniem.

