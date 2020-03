Obfite śniadanie pomaga schudnąć?

Śniadanie od dawna uznaje się za najważniejszy posiłek dnia. Wykazano, że to, co jemy i pijemy po przebudzeniu, ma duży wpływ na nasze zdolności poznawcze, nastrój i energię. Jak wykorzystać te informacje na własną korzyść?

Jak śniadanie wpływa na nasze zdrowie?

Nowe badanie od Endocrine Society pokazuje, że śniadanie odgrywa jeszcze większą rolę w naszym ogólnym zdrowiu, niż wcześniej sądzono. Wykazało ono, że ludzie, którzy jedzą obite śniadania, spalają dwa razy więcej kalorii od tych, którzy stawiają na większy obiad.

Metabolizm budzi się po śniadaniu

Badacze ocenili 16 mężczyzn, którzy w ciągu 3 dni naprzemiennie spożywali: wysoko i niskokaloryczne śniadanie oraz wysoko i niskokaloryczną kolację. Następnie sprawdzano u nich wskaźnik DIT (metabolizm żywności). Sprawdzano także ogólny poziom glukozy we krwi czy apetyt na słodycze. Okazało się, że DIT uczestników było średnio 2,5 razy wyższe po śniadaniu niż po obiedzie. Oznacza to, że ich metabolizm był bardziej aktywny po obfitym śniadaniu. Mieli także mniejszą ochotę na słodkie przekąski w ciągu dnia. Osoby jedzące mniejsze śniadania miały tendencję do spożywania obfitych kolacji i podjadania słodkich przekąsek między posiłkami.

Pomijanie śniadania zmniejsza metabolizm

Według naukowców powszechną praktyką dietetyczną jest pomijanie śniadania u osób, które chcą schudnąć. Takie założenie jest jednak błędne i może przysporzyć więcej szkód niż korzyści. Dr Minisha Sood, endokrynolog z Lenox Hill Hospital w Nowym Jorku, twierdzi, że jej pacjenci często próbują pomijać śniadanie, aby zmniejszyć spożycie kalorii. Uważa, że zaburza to normalny cykl dobowy, który u zdrowego człowieka rozpoczyna się porannym uczuciem głodu. Nie powinno się go bagatelizować, próbując wyrównać ilość kalorii w późniejszych porach dnia. Ponadto ludzie są bardziej aktywni fizycznie w ciągu dnia i rano, a aktywność fizyczna pomaga kontrolować poziom insuliny i glukozy we krwi.

Jak dobrze rozpocząć dzień?

Dr John Magaña Morton z Yale Medicine Bariatric & Minimalally Invasive Surgery, zaleca spożywanie większych posiłków we wczesnych porach dnia, szczególnie jeśli chcemy schudnąć. Jak pokazują badania, tempo metabolizmu zwalnia w nocy, co powoduje, że organizm lepiej trawi pokarm nad ranem. Ponadto należy zjadać dobrze zbilansowane śniadanie – np. owoce, jajka, płatki owsiane i jogurt, a unikać wysoko przetworzonej żywności. Zwiększa ona poziom cukru we krwi i powoduje większy apetyt. Zaliczamy do niej m.in. płatki zbożowe, słodkie pieczywo, ciastka.

Wskazówki dla osób z cukrzycą

Obfite śniadanie, w porównaniu do większego obiadu, oznacza również niższy poziom insuliny i glukozy we krwi. Osoby z cukrzycą powinny więc traktować je priorytetowo i zmniejszać ilość kalorii w dalszej części dnia.

„Nasze wyniki potwierdzają, że duży obiad ma szczególnie negatywny wpływ na tolerancję glukozy, co powinni wziąć pod uwagę pacjenci z cukrzycą, którzy chcą uniknąć szczytowych poziomów glukozy we krwi – stwierdzili naukowcy – Dlatego powinni preferować obfite śniadanie zamiast dużych posiłków na obiad, aby zmniejszyć ryzyko chorób metabolicznych” – dodali.

