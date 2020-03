Pół łyżki oliwy z oliwek dziennie poprawi zdrowie serca

Nowe badania pokazują, że stosowanie oliwy z oliwek w codziennej diecie prowadzi do mniejszego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Chociaż korzyści zdrowotne wynikające z oliwy z oliwek są znane od dawna, naukowcy odkryli podobne zalety także u innych olejów roślinnych. Swoje odkrycia zaprezentowali na sesji naukowej American Heart Association (AHA) Lifestyle and Cardiometabolic Health w Phoenix.

Oliwa z oliwek a choroby sercowo-naczyniowe

Badania rzucają nowe światło na sposób, w jaki oliwa z oliwek – główny składnik diety śródziemnomorskiej - może wpłynąć na zdrowie serca. Analiza długoterminowych danych z 1990 roku pokazuje, że spożywanie ok. 1/2 łyżki stołowej oliwy z oliwek dziennie zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych o 15 proc., a ryzyko choroby wieńcowej o 21 proc. Konsumpcja oliwy z oliwek od lat wiązana jest z poprawą zdrowia serca u ludności śródziemnomorskiej i europejskiej. Pierwszy raz pokazano także jej pozytywny wpływ populację USA.

Właściwości oliwy z oliwek

Dr Benjamin z Hirsh Sandra Atlas Bass Heart Hospital w Nowym Jorku wskazuje na wyjątkowe korzyści zdrowotne tłuszczów roślinnych: „Oliwa z oliwek to prosty sposób na zastąpienie niezdrowych, nasyconych i trans-tłuszczowych kwasów tłuszczowych pochodzenia zwierzęcego źródłem kwasów tłuszczowych omega-3. Zmniejszają one stany zapalne i regulują poziom cholesterolu”. Jednak nie tylko oliwa z oliwek wykazuje duże właściwości prozdrowotne. Warto zastępować ją innymi roślinnymi: „Sama oliwa z oliwek nie jest cudownym lekarstwem” – powiedział dr Hirsh. Uważa, że skupianie się na jednym składniku żywieniowym nie przynosi korzyści dla całego sposobu żywienia. Zakłada także, że osoby, które w badaniu przeszły na spożywanie większej ilości oliwy z oliwek jako substytutu niezdrowych tłuszczów, wprowadziły także inne, pozytywne zmiany w swoim stylu życia.

Jakie tłuszcze wybierać?

Badacze zauważyli również pozytywny wpływ innych olejów roślinnych, takich jak olej kukurydziany lub rzadziej spotykany olej z krokosza barwierskiego. Dr Guasch-Ferre, główna autorka badań i naukowiec w dziale żywiania Harvard TH Chan School of Public Health w Bostonie podkreśliła, że są one zdrową alternatywą dla oliwy z oliwek. Szczególnie że w Stanach są one zdecydowanie tańsze. Guasch-Ferre wskazała również, że te ustalenia są zgodne z aktualnymi zaleceniami, które podkreślają jakość, a nie ilość spożywanego tłuszczu. Dodała, że badanie doprowadziło ją do nowych pytań, a więcej danych niewątpliwie przyczyni się do ogólnego zrozumienia związku między olejami roślinnymi a zdrowiem serca.

Różne rodzaje oliwy z oliwek

Celem dalszych badań wpływu oliwy z oliwek na choroby serca będzie analiza jej poszczególnych odmian. Wykazano już, że oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia ma większą ilość polifenoli, które mają silne właściwości przeciwutleniające.

Podczas gdy zastępowanie tłuszczów zwierzęcych zdrowszymi tłuszczami roślinnymi, jest ważnym krokiem w kierunku poprawy zdrowia serca, nie jest to jedyna dobra praktyka. Badacze podkreślili ważne znaczenie aktywności fizycznej, zbilansowanej diety i wizyt kontrolnych u lekarza. Taki zestaw działań pomoże nam zmniejszyć ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego.

